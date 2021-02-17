Hakkari'de kayak keyfi

"Liyan" ad\u0131n\u0131 verdikleri tak\u0131mlarla her g\u00fcn kayak yapan gen\u00e7lerin bu etkinli\u011fi, \u00e7evre k\u00f6y ve mezralarda ya\u015fayanlardan da ilgi g\u00f6rmeye ba\u015flad\u0131. \r\n,Kayalar k\u00f6y\u00fcne gelerek tahta kayak tak\u0131mlar\u0131ndan sat\u0131n alan k\u00f6yl\u00fcler, gen\u00e7lerle yakla\u015f\u0131k 3 saatlik y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcn ard\u0131ndan 2 bin 500 rak\u0131ml\u0131 tepeye t\u0131rmanarak ilk kez kayak yapman\u0131n keyfini ya\u015fad\u0131.\r\n,"Hayalimizi bu kayaklarla ger\u00e7ekle\u015ftiriyoruz"\r\nK\u00f6y sakinlerinden Cemal Avc\u0131, yapt\u0131klar\u0131 etkinli\u011fin Anadolu Ajans\u0131 taraf\u0131ndan ekranlara ta\u015f\u0131nmas\u0131yla yo\u011fun ilgi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, \u00e7evre k\u00f6ylerden kayak tak\u0131m\u0131 almak isteyenlerin oldu\u011funu anlatt\u0131.\r\n,tak\u0131m\u0131 sat\u0131n alarak arkada\u015flara kat\u0131ld\u0131k. \u00c7ok ilgimizi \u00e7ekti. Yava\u015f yava\u015f \u00f6\u011freniyoruz. Daha sonra k\u00f6y\u00fcm\u00fczde yayg\u0131nla\u015ft\u0131rmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz." ifadelerini kulland\u0131. \r\n\r\n,\u00c7ocuklar ve gen\u00e7lerle tepelere \u00e7\u0131k\u0131p e\u011fleniyoruz. Kayaklar\u0131m\u0131z\u0131 omuzlara al\u0131p tepeye t\u0131rman\u0131yoruz. Herkes bulundu\u011fu yerden a\u015fa\u011f\u0131ya do\u011fru kay\u0131yor." diye konu\u015ftu. ,\u0130l\u00e7eye 23 kilometre mesafedeki k\u00f6yde ya\u015fayan gen\u00e7lerin, dayan\u0131kl\u0131l\u0131\u011f\u0131yla bilinen di\u015fbudak a\u011fac\u0131ndan yapt\u0131klar\u0131 kayak tak\u0131mlar\u0131yla t\u0131rmand\u0131klar\u0131 tepelerden kayak yapmalar\u0131, k\u00f6yl\u00fclerin en b\u00fcy\u00fck e\u011flencesi haline geldi.\r\n,Kayak tak\u0131mlar\u0131n\u0131 kay\u0131\u015f ve iple ayaklar\u0131na sabitleyen k\u00f6yl\u00fclerin, kayak pistine d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fckleri karl\u0131 yama\u00e7lardan ini\u015fleri renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu.\r\n\r\n,\u00c7evre k\u00f6ylerden gelenlerle kayak yapt\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Avc\u0131, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n"Daha \u00f6nce bu tak\u0131mlar\u0131 kullanmayanlar \u00e7ok zorlan\u0131yor. \u00d6\u011fretmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. T\u0131rman\u0131\u015flar bazen 4 saat s\u00fcr\u00fcyor. Bizi en \u00e7ok bu zorluyor. T\u00fcm zorluklara ra\u011fmen keyifli bir etkinlik oluyor. Arkada\u015flar\u0131m\u0131z profesyonel kayak\u00e7\u0131lar\u0131 aratmayan performanslar sergiliyor. Hayalimiz profesyonel kayak tak\u0131mlar\u0131yla kaymak. \u0130mkanlar\u0131m\u0131z k\u0131s\u0131tl\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in onlara sahip olamad\u0131k. Biz de hayalimizi bu tak\u0131mlarla ger\u00e7ekle\u015ftiriyoruz." \r\nGen\u00e7lerin renkli etkinli\u011fini televizyondan izledi\u011fini anlatan Kayalar k\u00f6y\u00fc Hasrova mezras\u0131 sakinlerinden Sezgin Eren, "Onlara ula\u015ft\u0131k ve davetleri \u00fczerine k\u00f6ye geldik. \u00c7ok g\u00fczel bir etkinlik. 4-5 \u00e7ift kayak Zamanla t\u00fcm k\u00f6yl\u00fclerin bu \u015fekilde kayak yapmaya al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Avc\u0131, "Babam ya\u015fland\u0131, kayaklar\u0131n\u0131 ben devrald\u0131m. O g\u00fcnden bug\u00fcne devam ediyoruz. \r\n,"Babam Kars'ta askerlik yaparken kaya\u011f\u0131 \u00f6\u011frenmi\u015f"\r\nK\u00f6y sakinlerinden 60 ya\u015f\u0131ndaki Bekir Avc\u0131, babas\u0131n\u0131n Kars'ta askerlik yaparken kaya\u011f\u0131 \u00f6\u011frendi\u011fini, k\u00f6ye d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcnde de b\u00f6yle bir y\u00f6nteme ba\u015fvurdu\u011funu s\u00f6yledi. \r\n,Nezir Eren ise kaya\u011f\u0131n y\u0131llard\u0131r k\u00f6ydeki en b\u00fcy\u00fck sosyal aktivitelerden biri oldu\u011funu dile getirerek, "K\u0131\u015f\u0131n kayak i\u00e7in karl\u0131 tepelere t\u0131rman\u0131yoruz. Sonra kendimizi yama\u00e7tan a\u015fa\u011f\u0131ya b\u0131rak\u0131yoruz. \u00c7ok keyifli oluyor ve g\u00fczel g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. Umar\u0131m bizi g\u00f6renler de keyif al\u0131r." dedi.