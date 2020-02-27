Hamile eşi aş erince bakın ne yaptı!

Bursa\u2019n\u0131n \u0130neg\u00f6l \u0130l\u00e7esinde a\u015f eren hamile e\u015fi i\u00e7in bah\u00e7eden elma koparan gen\u00e7, elman\u0131n paras\u0131n\u0131 a\u011faca ast\u0131. Aylar sonra paray\u0131 bulan bah\u00e7e sahibi notu okuyunca duyguland\u0131.,Notta bir ki\u015fi hamile olan e\u015fi i\u00e7in ald\u0131\u011f\u0131 elma i\u00e7in para b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve haklar\u0131n\u0131 helal etmelerini istedi. B\u0131rakan ki\u015fiye haklar\u0131n\u0131n helal etti\u011fini s\u00f6yleyen bah\u00e7e sahibi Fatih Keskin konu ile alakal\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada; \u201cA\u011fa\u00e7lar\u0131 budamaya geldi\u011fimiz zaman dala bakt\u0131\u011f\u0131mda bir po\u015fet g\u00f6rd\u00fcm. \u0130lk \u00f6nce po\u015feti \u00e7\u00f6p zannettim. Sonra yan\u0131na yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131mda po\u015fetin i\u00e7inde para ve not oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fcm. Not biraz silinmi\u015f ama b\u00fcy\u00fck ihtimal bu hasad\u0131n sonunda olan bir hadise. Po\u015feti a\u00e7t\u0131m dikkatlice bakt\u0131m "E\u015fim hamile a\u011fa\u00e7tan elma kopard\u0131k hakk\u0131n\u0131z\u0131 helal edin" diye yazm\u0131\u015f ve i\u00e7ine de 5 TL para koymu\u015f.,\u0130neg\u00f6l\u2019e ba\u011fl\u0131 k\u0131rsal S\u00fcle Mahallesinde \u00e7ift\u00e7ilik yapan Fatih Keskin isimli vatanda\u015f babas\u0131yla birlikte kendilerine ait olan elma bah\u00e7esinde budama yapt\u0131klar\u0131 s\u0131rada a\u011fa\u00e7 dal\u0131na as\u0131l\u0131 bir po\u015fet g\u00f6rd\u00fc. \u0130lk bak\u0131\u015fta \u00e7\u00f6pler i\u00e7in as\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc po\u015fette yakla\u015ft\u0131klar\u0131nda i\u00e7erisinde 5 TL para ile bir not b\u0131rak\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 farketti. Silinme noktas\u0131na gelen notu g\u00fc\u00e7l\u00fckle okuyan Keskin, duygu dolu anlar ya\u015fad\u0131.,Bu paray\u0131 koyan \u015fahsa hakk\u0131m\u0131z\u0131 helal ediyoruz. Helali ho\u015f olsun. Bizi duyguland\u0131ran b\u00f6yle insanlar\u0131n g\u00fcn\u00fcm\u00fczde olmas\u0131. Bu bizi \u00e7ok mutlu etti duyguland\u0131rd\u0131. Paray\u0131 hay\u0131r kurumlar\u0131ndan bir tanesine ba\u011f\u0131\u015flayaca\u011f\u0131m. B\u00f6yle bir davran\u0131\u015fla ilk defa kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yorum. \u00c7ok mutlu oldum. Gururland\u0131m. Allah raz\u0131 olsun b\u00f6yle insanlardan bizden de helali ho\u015f olsun\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. (\u0130HA),Hamile e\u015fi a\u015f erince bak\u0131n ne yapt\u0131! Duyguland\u0131ran hareket...