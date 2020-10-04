Hamsinin fiyatını gören şaşkınlığını gizleyemiyor

Bal\u0131\u011f\u0131n her \u00e7e\u015fidi tezgahlarda yerini al\u0131rken, hamside ise bollu\u011fun ya\u015fanmamas\u0131 nedeniyle tezgahtaki fiyat\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar\u0131 \u015fa\u015f\u0131rt\u0131yor. ,Karadeniz hamsisi \u00e7\u0131kmamas\u0131 ve Marmara hamsisinin de az olmas\u0131 nedeniyle bal\u0131k pazarlar\u0131nda hamsinin kilosu 40 TL'nin alt\u0131na inmiyor. ,\u00d6zellikle hamsi almak i\u00e7in pazara gelen vatanda\u015flar, fiyatlar\u0131 g\u00f6r\u00fcnce \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 gizleyemiyor. ,Etiketlerde 40 TL'yi g\u00f6renler, hamsi almaktan vazge\u00e7iyor. ,Bal\u0131k\u00e7\u0131lar ise 15 g\u00fcn sonra hamsinin bolla\u015fmas\u0131n\u0131 ve genel olarak tezgahtaki fiyatlar\u0131n d\u00fc\u015fmesini bekliyor.,30 y\u0131ld\u0131r bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131k yapan Mehmet Balc\u0131, \u015fu anda pazarlardaki favori bal\u0131\u011f\u0131n palamut oldu\u011funu s\u00f6yleyerek, \u201cHamsi \u015fu anda Marmara\u2019dan geliyor, Karadeniz hamsisi daha \u00e7\u0131kmad\u0131. Karadeniz hamsi, onuncu ay\u0131n 15\u2019iyle 20\u2019si aras\u0131 herhalde gelir diye bekliyoruz. Karadeniz hamsi \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 zaman bal\u0131klar\u0131n fiyat\u0131 daha da d\u00fc\u015fecek. \u00d6yle umut ediyoruz. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u015fu anda talep palamutta. \u00c7e\u015fit olarak her bal\u0131k var. \u015eimdi bal\u0131klar biraz daha \u00e7o\u011fald\u0131\u011f\u0131 zaman fiyatlar daha da d\u00fc\u015fecek. Havalar\u0131n s\u0131cak olmas\u0131 da etkiliyor bunu biraz. \u015eu anda 40 lira, 35 lira Marmara hamsi. Az oluyor, fazla olmuyor. Karadeniz \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 zaman daha da bolla\u015f\u0131yor. O zaman 20 liraya kadar d\u00fc\u015fer. Hamsi d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc zaman b\u00fct\u00fcn fiyatlar\u0131m\u0131z\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor zaten. Ana madde hamsi. \u015eu anda zaten kay\u0131klar palamut tutuyor. Talep hangi bal\u0131\u011fa oluyorsa onun pe\u015finden gidiyorlar. Hamsinin fiyat\u0131na 15 g\u00fcn daha var. Ama Marmara hamsisi de k\u00f6t\u00fc bir hamsi de\u011fil. Marmara hamsisi Karadeniz hamsisinden sonra gelen en iyi hamsidir\u201d dedi.,\u015eu anda en \u00e7ok sat\u0131lan bal\u0131\u011f\u0131n palamut oldu\u011funu dile getiren Balc\u0131, bolluk ya\u015fanmas\u0131na ra\u011fmen onun da fiyat\u0131n\u0131n y\u00fckseldi\u011fini aktararak, \u201cBug\u00fcn 15 liradan sat\u0131yoruz. Bug\u00fcn 15 ama d\u00fcn 12 bu\u00e7uktu. Ge\u00e7en hafta 10 liraya kadar satt\u0131k. Bug\u00fcn biraz y\u00fckseldi. Bu bal\u0131k i\u015fi, belli olmuyor. \u00c7ok tuttuklar\u0131 zaman d\u00fc\u015f\u00fck fiyata sat\u0131yoruz, az tuttuklar\u0131 zaman y\u00fcksek fiyata sat\u0131yoruz. Hamsiyi \u015fu anda 35-40 lira aral\u0131\u011f\u0131nda sat\u0131yoruz. \u0130stavrit 35 lira, mezgit 35 lira, \u00e7inekop 50 lira, \u00e7inekopu mesela ge\u00e7en hafta 70-80\u2019e satt\u0131k. Biraz bolla\u015ft\u0131, 50\u2019ye satt\u0131k. Biraz daha bolla\u015fsa 35\u2019e sataca\u011f\u0131z. Bizim fiyatlar bollukla ilgili. Her sabah fiyat yenilenir\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Bal\u0131klar\u0131n \u00e7ok pahal\u0131 oldu\u011funu ve alamadan geri d\u00f6nd\u00fcklerini kaydeden 75 ya\u015f\u0131ndaki Saydam Ba\u015fol, \u201cGelip, bak\u0131p geri d\u00f6n\u00fcyoruz. \u015eimdi nas\u0131l alay\u0131m ben 40 liraya hamsi. Nas\u0131l alal\u0131m? Gelip, bak\u0131p geri gidiyoruz. 40 liraya hamsi mi olur? Palamut ucuzlad\u0131 diyorlar, hi\u00e7 alakas\u0131 yok. Fiyatlar\u0131n biraz d\u00fc\u015fmesini istiyoruz. Bunu bizim s\u00f6ylememize gerek var m\u0131? O kadar da olmaz. Her tarafta bal\u0131k bollu\u011fu dediler, ne bi\u00e7im bolluk b\u00f6yle? \u015eimdi geri d\u00f6n\u00fcp gidece\u011fiz, alamad\u0131k\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,Fiyatlardan dolay\u0131 hamsiyi azar azar ald\u0131klar\u0131n\u0131 vurgulayan Yasin Ayd\u0131n ise, \u201c\u015eu an Karadeniz hamsisi gelmedi\u011fi i\u00e7in mevsimine g\u00f6re biraz pahal\u0131 ama bundan ucuzu da olmaz \u015fu an. Havalar daha da so\u011fuyunca, Karadeniz hamsisi gelince daha da d\u00fc\u015fecektir. Az da olsa yiyerek nefsimizi \u00f6ld\u00fcr\u00fcyoruz azar azar. Daha \u00e7ok yan\u0131na levrek falan ekliyoruz birer tane. \u00d6yle \u00f6yle ge\u00e7i\u015ftiriyoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131.,,Yakla\u015f\u0131k 1 ay \u00f6nce av sezonunun a\u00e7\u0131lmas\u0131yla birlikte tezgahlar \u00e7e\u015fit \u00e7e\u015fit bal\u0131klarla doldu.