Hamza Dağ canlı yayında açıkladı: AK Parti'den EYT müjdesi

Habert\u00fcrk'te kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 yay\u0131nda g\u00fcndeme ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamalarda bulunan AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Hamza Da\u011f, tarih vererek yeni form\u00fcl\u00fcn devreye girece\u011fini duyurdu.,"Muhalefetin her yapt\u0131\u011f\u0131 hareket pop\u00fclist. Biz bug\u00fcne kadar b\u00f6yle davranmad\u0131k." diyen Hamza Da\u011f, "EYT konusu ilk kez konu\u015ftu\u011fumuz bir \u015fey de\u011fil. 3600'\u00fc 2018 y\u0131l\u0131nda yapaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131n s\u00f6z\u00fcn\u00fc vermi\u015ftik. KYK da ayn\u0131 \u015fekilde. \u00dclkemizdeki vatanda\u015flar\u0131n beklentilerini biliyor ve zaman\u0131 geldi\u011finde yap\u0131yoruz. TOGG'u K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu istedi\u011fi i\u00e7in harekete ge\u00e7irmedik herhalde. " dedi.,.,Da\u011f, "Ekonomi ile ilgili g\u00fcndemler neden daha s\u0131k kar\u015f\u0131m\u0131zda. Bunun \u00fczerinden ge\u00e7mek laz\u0131m. Pandemiden sonra tedarik zincirlerinin sekteye u\u011framas\u0131 gibi sorunlar, Avrupa Merkez Bankas\u0131 ve ABD Merkez Bankas\u0131'n\u0131n kar\u015f\u0131l\u0131ks\u0131z para basmas\u0131 bu duruma gelmeye neden oldu. Enflasyon bizde var, d\u00fcnyan\u0131n tamam\u0131nda da var. ABD ve AB tarihin en y\u00fcksek enflasyon rakamlar\u0131yla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya. Bu piyasalar\u0131 ve g\u0131day\u0131 da etkiliyor." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Da\u011f, "Se\u00e7ime y\u00f6nelik bir durumun \u00f6tesinde ekonomik veriler noktas\u0131nda bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda Eyl\u00fcl ay\u0131ndan itibaren bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Baz etkisinden dolay\u0131 bir durulma olacak." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,EYT konusunda \u00f6nemli de\u011ferlendirmelerde bulunan Hamza Da\u011f, 2022 y\u0131l\u0131n\u0131n sonu ve 2023'\u00fcn ba\u015flar\u0131nda EYT sorununun \u00e7\u00f6z\u00fclece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. Da\u011f, yeni form\u00fcl\u00fcn haz\u0131r hale getirece\u011fini dile getirdi.,Hamza Da\u011f, "H\u00fck\u00fcmet bu ger\u00e7eklere g\u00f6re hareket ediyor. Asgari \u00fccretlerde art\u0131\u015fa gidildi. Vergilerden muaf tutularak i\u015fverene de destek olundu. Memura, SSK ve BA\u011eKUR emeklisine zamlar uyguland\u0131. Ekonominin alt ba\u015fl\u0131klar\u0131n\u0131 bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda istihdam ve ihracatta olumlu geli\u015fmeler var. Enerji fiyatlar\u0131ndaki art\u0131\u015f olmasayd\u0131 cari dengemiz olu\u015fmu\u015f olacakt\u0131. Turizm gelirleri hari\u00e7. Turizmde tarihi geliri etmeye yak\u0131n\u0131z. 50 milyar dolar\u0131 bulmas\u0131n\u0131 bekliyoruz." a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131. \r\n\r\n,Hamza Da\u011f, "Rusya ve Ukrayna sava\u015f\u0131, FED ve di\u011fer bankalar\u0131n faiz art\u0131\u015f\u0131, d\u00fcnyadaki resesyon da bu duruma gelinmesinde etkili oldu." dedi.,Milyonlarca vatanda\u015f\u0131n merakla bekledi\u011fi EYT'ye ili\u015fkin heyecanland\u0131ran bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.