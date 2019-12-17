Hande Erçel teyze oldu! Yeğenine 500 bin TL'lik jest

Bu sabah saatlerinde do\u011fum yapan Gamze Er\u00e7el ve k\u0131z\u0131 Mavi Aylin\u2019in sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,Ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda annesi Aylin Er\u00e7el'i kaybeden Gamze Er\u00e7el k\u0131z\u0131na 'Aylin Mavi' ismini koydu.,Hamileli\u011fi boyunca Gamze Er\u00e7el'in en b\u00fcy\u00fck destek\u00e7isi karde\u015fi Hande Er\u00e7el oldu. Ablas\u0131n\u0131 bir an yaln\u0131z b\u0131rakmayan g\u00fczel oyuncu Gamze Er\u00e7el'e her alanda yard\u0131mc\u0131 oluyor.,Gamze Er\u00e7el: "Sensiz anne olmaya \u00e7al\u0131\u015fmak \u00e7ok zormu\u015f... Seni \u00e7ok \u00f6zl\u00fcyorum... \u0130yi ki do\u011fmu\u015fsun...",Aylin Er\u00e7el, ge\u00e7ti\u011fimiz ocak ay\u0131nda tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastanede hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti.,Hande Er\u00e7el, ablas\u0131 Gamze Er\u00e7el\u2019in k\u0131z\u0131 Mavi Aylin i\u00e7in bankada 500 bin liral\u0131k hesap a\u00e7t\u0131. \u0130lk kez teyze olma heyecan\u0131 ya\u015fayan oyuncu Hande Er\u00e7el ye\u011feni i\u00e7in hi\u00e7bir masraftan ka\u00e7\u0131nmad\u0131. Er\u00e7el bankaya giderek Mavi ad\u0131na hesap a\u00e7t\u0131rd\u0131. Hesaba da 500 bin TL yat\u0131ran Er\u00e7el, her ay d\u00fczenli olarak para aktar\u0131m\u0131 yap\u0131p Mavi\u2019nin daha iyi bir gelecek ya\u015famas\u0131n\u0131 garantileyecek.,25 Ekim, Aylin Er\u00e7el'in do\u011fum g\u00fcn\u00fcyd\u00fc. K\u0131zlar\u0131 annelerine olan \u00f6zlemlerini \u015fu s\u00f6zlerle dile getirmi\u015fti;\r\n" Ben senin dizine yatay\u0131m, sen sa\u00e7lar\u0131m\u0131 sev. Yan\u0131ndan ge\u00e7erken birden boynumdan \u00f6p... Senin k\u0131z\u0131n olmak en b\u00fcy\u00fck \u015fans\u0131m... Her ad\u0131m\u0131m, beni izledi\u011fin yerde kanatlar\u0131n\u0131 biraz daha kabartmak i\u00e7in... Ve \u00e7ok g\u00fczelsin anne..."