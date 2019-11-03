Hangi ünlü nereli? İşte ünlülerin memleketleri

\u0130\u015fte ekranlarda severek takip eti\u011fimiz \u00fcnl\u00fcler ve memleketleri...\r\n\r\nEbru \u015eahin \/ Antalya,Ak\u0131n Ak\u0131n\u00f6z\u00fc \/ Ankara,Hilal Alt\u0131nbilek \/ \u0130zmir,\r\nEngin Altan D\u00fczyatan \/ \u0130zmir,Hande Er\u00e7el \/ Bal\u0131kesir,Esra Erol \/ Sinop,Ayb\u00fcke Pusat \/ Ankara,Burak \u00d6z\u00e7ivit \/ Gaziantep,Aleyna Tilki \/ Trabzon,Cansu Dere \/ Yunanistan g\u00f6\u00e7meni,Neslihan Atag\u00fcl \/ Anne Rus, baba \u00c7erkez,Tamer Karada\u011fl\u0131 \/ Kars,Can Yaman \/ Yugoslavya,Demet \u00d6zdemir \/ Kocaeli,Asl\u0131han G\u00fcrb\u00fcz \/ Eski\u015fehir,\u00c7a\u011fatay Ulusoy \/ Anne Bo\u015fnak, baba Bulgaristan g\u00f6\u00e7meni,Rojda Demirer \/ Diyarbak\u0131r,Selin \u015eekerci \/ Arap baba ve Azeri anne,Tolga Sar\u0131ta\u015f \/ Sivas,Deniz Baysal \/ \u0130zmir