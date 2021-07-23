Hapishanedeki rehine krizini pizza sonlandırdı

Duyanlar\u0131 \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7eviren 'rehine krizi' \u0130sve\u00e7'te ya\u015fand\u0131. Ba\u015fkent Stockholm'\u00fcn bat\u0131s\u0131ndaki Eskilstuna yak\u0131nlar\u0131nda yer alan y\u00fcksek g\u00fcvenlikli hapishane Hallby, ilgin\u00e7 bir olaya sahne oldu.,Mahkumlar\u0131n 24 ya\u015f\u0131ndaki Haned Mahamed Abdullahi ve 30 ya\u015f\u0131ndaki Isak Dewit oldu\u011fu a\u00e7\u0131klan\u0131rken, cinayet i\u015fledikleri gerek\u00e7esiyle hapse girdikleri belirtildi.,GARD\u0130YANLAR YARA ALMADI\r\n\r\nHapishane s\u00f6zc\u00fcs\u00fc Stina Lyles yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, gardiyanlar\u0131n olaydan yara almadan kurtuldu\u011funu s\u00f6yledi. ,F\u0130DYE OLARAK P\u0130ZZA \u0130STED\u0130LER\r\n\r\nGardiyanlar\u0131 9 saat boyunca rehin tutan mahkumlar, fidye olarak pizza istedi. Kendileri ve di\u011fer mahkumlar i\u00e7in yakla\u015f\u0131k 20 pizza isteyen mahkumlar, taleplerinin ger\u00e7ekle\u015ftirilmesinin ard\u0131ndan gardiyanlar\u0131 serbest b\u0131rakt\u0131. B\u00f6ylece 9 saatlik rehine krizi sona ermi\u015f oldu.,2 GARD\u0130YAN REH\u0130N ALINDI\r\n\r\nHapishanede bulunan \u0130sve\u00e7li mahkumlar, 2 gardiyan\u0131 rehin ald\u0131. Olay \u00fczerine \u00f6zel birlik kuvvetleri uyar\u0131ld\u0131 ve b\u00f6lgeye konu\u015fland\u0131r\u0131ld\u0131. Hapishanenin d\u0131\u015f\u0131na bir ambulans, bir itfaiye arac\u0131 ve bir de polis helikopteri sevk edildi. Ayr\u0131ca bir de arabulucu g\u00f6nderildi.,Bir ba\u015fka cezaevi yetkilisi Torkel Omnell de, 2 mahkumun sorgulanmak \u00fczere karakola g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131. (\u0130HA)