Harekat bölgesinden ilk görüntüler!

A\u00e7\u0131klamada, Belarus'un destekledi\u011fi Rus g\u00fc\u00e7leri taraf\u0131ndan sald\u0131r\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi. S\u0131n\u0131r birliklerine sald\u0131r\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi ifade edilen a\u00e7\u0131klamada, Luhansk, Sumi, Harkiv, \u00c7ernihiv ve Jitomir \u015fehirlerinde sald\u0131r\u0131lar oldu\u011fu bildirildi.,Baz\u0131 siviller kenti terk etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken baz\u0131lar\u0131 da metro istasyonlar\u0131 ve evlerinin bodrumlar\u0131na s\u0131\u011f\u0131nd\u0131.,Donbas'a m\u00fcdahalesiyle Ukrayna'n\u0131n askeri altyap\u0131lar\u0131na ve s\u0131n\u0131r muhaf\u0131zlar\u0131na sald\u0131r\u0131 ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Zelenskiy, \u00fclkesindeki pek \u00e7ok \u015fehirde patlama seslerinin duyuldu\u011funu kaydetti.,Kiev'de \u00e7ok say\u0131da patlama meydana gelirken kentte sirenler \u00e7ald\u0131.,Rus sald\u0131r\u0131lar\u0131 s\u0131ras\u0131nda Kharkiv kentindeki bir apartman kompleksi zarar g\u00f6rd\u00fc. En az bir ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131, ayr\u0131ca olay yerinde bir ki\u015finin yerde yatt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,Ukrayna Devlet S\u0131n\u0131r Muhaf\u0131z Servisi, Rusya'n\u0131n Belarus ve K\u0131r\u0131m'dan Ukrayna'ya sald\u0131r\u0131 ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.