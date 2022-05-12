"E\u015fimin hamile oldu\u011funu bilmiyordum. Bunu ailem g\u00f6r\u00fc\u015fe geldi\u011finde \u00f6\u011frendim. Pi\u015fman\u0131m" diyen san\u0131\u011f\u0131n tutukluluk halinin devam\u0131na karar veren mahkeme ise yarg\u0131lamay\u0131 \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde ger\u00e7ekle\u015ftirecek,Cani adam\u0131n gen\u00e7 kad\u0131n\u0131 kendisine d\u00f6nmedi\u011fi i\u00e7in \u00f6ld\u00fcrmeye karar verip haz\u0131rl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden savc\u0131l\u0131k, "Evde kendisini engelleyecek ki\u015filerin olmad\u0131\u011f\u0131ndan emin olduktan sonra hamile oldu\u011funu bilerek ve kuca\u011f\u0131nda hen\u00fcz daha 1 ya\u015f\u0131nda bebe\u011fi oldu\u011fu halde kafas\u0131na s\u0131karak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. Bu hem tasarlayarak hem de hamile kad\u0131na kar\u015f\u0131 i\u015flenmi\u015f bir cinayet" c\u00fcmleleriyle adeta kad\u0131n cinayetlerine "yeter" dedi.,Kuca\u011f\u0131nda 1,5 ya\u015f\u0131nda bebe\u011fiyle katledilen Hasret Dalkoparan cinayetinde kan donduran detaylar ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Ozan Dum olay g\u00fcn\u00fc evde kimin oldu\u011funu \u00f6\u011frenmek i\u00e7in \u00e7ocu\u011funu sevme bahanesini kullanarak e\u015finin yan\u0131na geldi. Evde e\u015finin a\u011fabeyini g\u00f6r\u00fcnce \u00e7\u0131kt\u0131 ama yak\u0131n bir yerlerde bekledi. A\u011fabey evden \u00e7\u0131kar \u00e7\u0131kmaz silah\u0131yla i\u00e7eri girdi. Kuca\u011f\u0131nda k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131 bulunan Hasret Dalkoparan'a "yaln\u0131z konu\u015fmam\u0131z laz\u0131m" diyerek evde bulunan yengesinin gitmesini ima etti. Gen\u00e7 kad\u0131n ise "burada konu\u015fabiliriz" dedi\u011fi anda deh\u015feti ya\u015fatt\u0131. 4-5 el ate\u015f ederek Dalkoparan'\u0131n can\u0131na k\u0131yd\u0131,Sabah'\u0131n haberine g\u00f6re; \u0130stanbul Anadolu Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'n\u0131n haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 iddianamede, gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n 5 ayl\u0131k hamile hem de 1 ya\u015f\u0131n\u0131 yeni tamamlam\u0131\u015f k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z \u00e7ocu\u011fu sahibi oldu\u011fu c\u00fcmlelerine yer verildi. \u0130ddianameye g\u00f6re, e\u015finden \u015fiddet g\u00f6ren Hasret Dalkoparan a\u011fabeyinin evine s\u0131\u011f\u0131nd\u0131. S\u00f6zde e\u015fi ise s\u00fcrekli gelip ve haber g\u00f6nderip eve d\u00f6nmedi\u011fi takdirde onu \u00f6ld\u00fcrece\u011fine dair tehditler savurdu.,San\u0131\u011f\u0131n "aldatt\u0131" \u015feklindeki klasik savunmas\u0131na da de\u011finen savc\u0131l\u0131k, "\u0130fadesi su\u00e7unun tahrik alt\u0131nda i\u015flendi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcr\u00fcp sonucunu hafifletmek niteli\u011fini ta\u015f\u0131yor" dedi. "Gebe oldu\u011fu bilinen kad\u0131n\u0131 tasarlayarak \u00f6ld\u00fcrme" ve "Ruhsats\u0131z silah bulundurma" su\u00e7lar\u0131ndan a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f m\u00fcebbet ile 3 y\u0131la kadar hapsini istedi\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'nin kan\u0131n\u0131 donduran olay \u0130stanbul \u00dcmraniye'de ya\u015fand\u0131. 4 \u015eubat g\u00fcn\u00fc Ozan Dum (21), dini nikahl\u0131 hamile olan e\u015fi Hasret Dalkoparan'\u0131 (20) silahla vurup katletti. Dum, t\u00fcyler \u00fcrperten cinayeti 1,5 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcnde i\u015fledi. 18 su\u00e7 kayd\u0131 oldu\u011fu belirlenen o cani hakk\u0131nda soru\u015fturma tamamland\u0131.\r\n\r\n,Yakalanan ac\u0131mas\u0131z adam, "imam nikahl\u0131 e\u015fim beni aldatt\u0131" savunmas\u0131n\u0131n arkas\u0131na s\u0131\u011f\u0131nd\u0131. Olaya tan\u0131k olan Hasret Dalkoparan'\u0131n yengesi de vah\u015fetin bir di\u011fer boyutunu anlatt\u0131. "\u00d6nce evi kontrol etti. E\u015fim ayr\u0131l\u0131r ayr\u0131lmaz eve girdi. \u00c7ocuklar\u0131m da evdeydi. \u00c7ocuklar\u0131m\u0131z olmas\u0131na ra\u011fmen \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. Ben kendimi ve \u00e7ocuklar\u0131m\u0131 korumak i\u00e7in ba\u015fka odaya s\u0131\u011f\u0131nd\u0131m. D\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcmde Hasret kanlar i\u00e7indeydi. Yan\u0131nda da k\u00fc\u00e7\u00fck bebe\u011fi vard\u0131" dedi.