Hasta ve engelliye bakana bin 460 lira maaş

Evde hastas\u0131 ve a\u011f\u0131r engelli raporu olan herkes evde bak\u0131m paras\u0131 almak i\u00e7in ba\u015fvurabilir., Gerekli \u015fartlar\u0131 yerine getirenlere ayl\u0131k bin 460 lira maa\u015f ba\u011flan\u0131yor. Ba\u015fkas\u0131n\u0131n yard\u0131m\u0131 ve bak\u0131m\u0131 olmadan hayat\u0131n\u0131 devam ettiremeyen, tek ba\u015f\u0131na ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 (beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip \u00e7\u0131kabilme gibi) gideremeyenlere bakanlar, bak\u0131m maa\u015f\u0131 alabiliyor.\r\n\r\n,Engelli oldu\u011fu i\u00e7in, ya\u015f\u0131 veya hastal\u0131\u011f\u0131 nedeniyle ba\u015fkas\u0131n\u0131n bak\u0131m\u0131na muhta\u00e7 olan ki\u015filerin bak\u0131m\u0131n\u0131 \u00fcstlenenlere de devlet her ay maa\u015f \u00f6d\u00fcyor. Bu kapsamda 2019\u2019da 517 bin 511 ki\u015fi i\u00e7in toplam 7 milyar 988 milyon 803 bin lira evde bak\u0131m maa\u015f\u0131 \u00f6dendi. Bak\u0131m maa\u015f\u0131 alacak olanlar\u0131n, engelli veya ya\u015fl\u0131 ki\u015finin akrabas\u0131 (amca, teyze, day\u0131, bunlar\u0131n \u00e7ocuklar\u0131 ve e\u015fleri de dahil) olmas\u0131; akrabas\u0131 bulunmamas\u0131 durumunda da yasal vasisi olmas\u0131 gerekiyor. Bak\u0131m maa\u015f\u0131 i\u00e7in baz\u0131 \u015fartlar aran\u0131yor. Bu \u015fartlar\u0131n ba\u015f\u0131nda da gelir yer al\u0131yor. Evde bak\u0131mparas\u0131 almak i\u00e7in paray\u0131 alacak ki\u015fiyle birlikte ya\u015fayan hane halk\u0131n\u0131n t\u00fcm net geliri toplan\u0131yor ve hane halk\u0131 say\u0131s\u0131na b\u00f6l\u00fcn\u00fcyor.\r\n\r\n,Buna engelli ki\u015fi de dahil. Bu tutar 2020 y\u0131l\u0131 i\u00e7in ki\u015fi ba\u015f\u0131 1.402 lira ve her y\u0131l asgari \u00fccrete g\u00f6re belirleniyor. Bir ba\u015fka deyi\u015fle 4 ki\u015filik ailenin toplam geliri 5.608 liran\u0131n alt\u0131ndaysa bu maa\u015fa ba\u015fvurma hakk\u0131 var.\r\n,Emeklinin bayram ikramiyeleri gelir hesab\u0131na dahil edilmiyor. Tabi bak\u0131ma muhta\u00e7 ki\u015finin sa\u011fl\u0131k durumu da raporla belgelenmeli. Bunun i\u00e7in sa\u011fl\u0131k kurulu taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen \u2018y\u00fczde 50 ve \u00fczerinde engelli raporu\u2019, raporda da \u2018a\u011f\u0131r engelli\u2019 ibaresinin yazmas\u0131 gerekiyor. Muhta\u00e7l\u0131kta yeme, i\u00e7me, tuvalet, banyo gibi ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 tek ba\u015f\u0131na yerine getirip getirmedi\u011fine bak\u0131l\u0131yor., \r\nRapor almadan \u00f6nce \u2018Aile ve Sosyal Politikalar \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne veya varsa il\u00e7e m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerine ba\u015fvuru yap\u0131lmal\u0131. Ba\u015fvuru 30 g\u00fcn i\u00e7inde sonu\u00e7land\u0131r\u0131l\u0131r. T\u00fcm bu s\u00fcre\u00e7ten sonra \u00f6deme almaya hak kazananlara her ay 1.460 lira yat\u0131r\u0131l\u0131yor. Evde bak\u0131m yard\u0131m\u0131 her ay\u0131n 15\u2019i ile 31\u2019i aras\u0131 hesaplara ge\u00e7iyor. Maa\u015f i\u00e7in g\u00fcnde en az 8 saat bak\u0131m\u0131n yap\u0131lmas\u0131 gerekiyor. (Posta)