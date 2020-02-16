Hastalıklara şifa arı iğnesi

Y\u00fcksek \u0130htisas E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi\u2019nde apiterapi yoluyla tedavi ba\u015flad\u0131. Randevu yoluyla n\u00f6rolojik, romatizma ve bel a\u011fr\u0131s\u0131 gibi hastalar kabul ediliyor. \u0130lk hastalar\u0131n ar\u0131 zehrine kar\u015f\u0131 alerjisinin olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlamak i\u00e7in kan tahlilleri yap\u0131l\u0131yor. Tahlillerin ard\u0131ndan alerjisi olmayan hastalar i\u00e7in tedaviye ba\u015flan\u0131yor. ,\u0130lk ba\u015flarda az doz ile uygulama yap\u0131l\u0131rken, daha sonraki seanslarda bu art\u0131\u015f g\u00f6steriyor. Seanslar ise hastal\u0131klara g\u00f6re belirleniyor. \u015eu anda tedavi y\u00f6ntemi hastanede haftada 2 kez uygulan\u0131yor. Apiretapinin bir \u00e7e\u015fit akupunktur tedavisi oldu\u011funu ifade eden Y\u00fcksek \u0130htisas E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi\u2019nde g\u00f6revli Dr. Dursun \u00dcnal, bunun 5 bin y\u0131ll\u0131k bir ge\u00e7mi\u015finin oldu\u011funu ve kabul g\u00f6rm\u00fc\u015f tedavi \u015fekli oldu\u011funu s\u00f6yledi.,Apiretapinin bir \u00e7e\u015fit akupunktur tedavisi oldu\u011funu ifade eden Y\u00fcksek \u0130htisas E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi\u2019nde g\u00f6revli Dr. Dursun \u00dcnal, bunun 5 bin y\u0131ll\u0131k bir ge\u00e7mi\u015finin oldu\u011funu ve kabul g\u00f6rm\u00fc\u015f tedavi \u015fekli oldu\u011funu s\u00f6yledi.,Ar\u0131 zehriyle yap\u0131lan bu tedaviye de apipuntur dediklerini ifade eden \u00dcnal, \u201c\u00dclkemizde biz canl\u0131 ar\u0131 kullanarak yap\u0131yoruz. Akupunktur noktalar\u0131n\u0131 se\u00e7erek hastal\u0131\u011fa g\u00f6re bu tedaviye ba\u015fl\u0131yoruz. Haftada 2 kez yapt\u0131r\u0131lmas\u0131 uygun olur. Ben kendim ayn\u0131 zamanda ar\u0131c\u0131l\u0131k da yap\u0131yorum. Bir g\u00fcn \u00f6nce veya ayn\u0131 g\u00fcn ald\u0131\u011f\u0131m ar\u0131lar\u0131 kullan\u0131yorum. Bu tedaviye biz idaremizin deste\u011fiyle b\u00fcy\u00fck binam\u0131zda yap\u0131yoruz. Her t\u00fcrl\u00fc olumsuz \u015fartta haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n oldu\u011fu yerde yap\u0131yoruz. Bir ki\u015fiyi ar\u0131 y\u00fczlerce kez sokmu\u015f olabilir, ama sonucunda alerji \u00e7\u0131kabilir. Ne kadar kan tahlili, deri testi yapm\u0131\u015f olsak bile en k\u00fc\u00e7\u00fck ihtimali g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulundurarak bu tedaviyi uyguluyoruz\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,13 y\u0131ld\u0131r kronik romatizmal bir hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n oldu\u011funu ifade eden G\u00fclin Ayne ise, \u201cNormal t\u0131bb\u00ee s\u00fcre\u00e7te tedavilerimi oluyorum. Son zamanlarda alternatif t\u0131pta arad\u0131m. Dursun hocam sayesinde alternatif t\u0131p ile tan\u0131\u015ft\u0131m. 3 seanst\u0131r ap\u0131terapi yapt\u0131r\u0131yorum. Faydas\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm i\u00e7in devam etmeye karar verdim. A\u011fr\u0131lar\u0131m\u0131n azald\u0131\u011f\u0131n\u0131 hissediyorum. A\u011fr\u0131 kesici haplar\u0131m\u0131 azaltt\u0131m, uykular\u0131m biraz daha rahatlad\u0131. Bu tedaviyi herkese tavsiye ederim. \u00d6nce korkular\u0131m vard\u0131. Ama ar\u0131 sokmas\u0131 \u00f6yle olmuyor. Ge\u00e7ici bir \u015fey. \u0130\u015flemden \u00f6nce \u00f6n testlerimiz oluyor ve g\u00f6n\u00fcl rahatl\u0131\u011f\u0131 ile yapt\u0131r\u0131yorum\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,Ar\u0131 zehrini ilk enjekte etti\u011fi anda bir dakika s\u00fcrecek bir a\u011fr\u0131n\u0131n duyulaca\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan \u00dcnal, \u201cDaha sonra bu a\u011fr\u0131lar azal\u0131r. Bizim merkezimiz Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131d\u0131r. Bursa GETAT tamamlay\u0131c\u0131 t\u0131p merkezidir. Farkl\u0131 bran\u015flarda da uygulamalar\u0131m\u0131z vard\u0131r. Vatanda\u015f\u0131m\u0131z direkt telefon ederek sekreterimizden randevu al\u0131p ba\u015fvurabilir. \u00dccret olarak \u015fu an i\u00e7in 105 lirad\u0131r. Merkezimiz a\u00e7\u0131lal\u0131 \u00e7ok fazla olmad\u0131, bir de \u0130stanbul\u2019da uygulan\u0131yor. Onun d\u0131\u015f\u0131nda pek yayg\u0131n yap\u0131lan bir uygulama de\u011fil. Ancak tan\u0131nd\u0131k\u00e7a ve bu i\u015fe g\u00f6n\u00fcl veren doktorlar artt\u0131k\u00e7a uygulama eminim artacakt\u0131r. Ar\u0131 zehrini uygulayaca\u011f\u0131m\u0131z k\u0131sm\u0131 se\u00e7erken iyi bir akupunktur e\u011fitimi alm\u0131\u015f olmam\u0131z gerekiyor. V\u00fccudun rastgele yerine sokarak veya ar\u0131n\u0131n karar verdi\u011fi yeri sokturarak yap\u0131lan bir uygulama de\u011fildir. Apiterapi tamamlay\u0131c\u0131 t\u0131bb\u0131n \u00f6zeti gibidir. Ar\u0131 \u00fcr\u00fcnlerinde, polen i\u00e7erisinde esansiyel amino asitler, vitaminler, mineraller dengeli bir \u015fekilde bulunmaktad\u0131r ve bir polen ile bal alan canl\u0131 t\u00fcr\u00fc olan ar\u0131lar hayat\u0131n\u0131 tamamlamaktad\u0131r. Bu derece k\u0131ymetli bir \u00fcr\u00fcnd\u00fcr. Biz bu \u00fcr\u00fcn\u00fc sa\u011fl\u0131kl\u0131 vatanda\u015flar\u0131m\u0131za \u015fiddetle tavsiye ediyoruz. Her g\u00fcn kullanmas\u0131n\u0131 tavsiye ediyoruz, \u00e7\u00fcnk\u00fc polen y\u00fcz y\u0131llarca kullan\u0131lm\u0131\u015f bir g\u0131dad\u0131r. Bal ar\u0131lar\u0131n\u0131n ge\u00e7mi\u015fi insanl\u0131k tarihinden daha eskidir. Biz beslenmemizde bir \u015feye tak\u0131ld\u0131\u011f\u0131m\u0131zda atalar\u0131m\u0131z\u0131 taklit etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131r\u0131z. Bal \u00e7ok kaliteli bir karb