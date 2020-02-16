Hastalıklara şifa arı iğnesi

Bursa'da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne arı iğnesi yoluyla tedavi hizmeti başlatıldı. Nörolojik, romatizma ve bel ağrısı gibi hastalar, apiterapiyle tedavi ediliyor.