Hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in kardeşinden ilk açıklama!

Tekrar hastaneye kald\u0131r\u0131lan \u00fcnl\u00fc \u015fovmen Mehmet Ali Erbil'in doktor karde\u015fi Prof. Dr. Ye\u015fim Erbil sosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.,,Ka\u00e7\u0131\u015f sendromu rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131ndan dolay\u0131 9 ay yo\u011fun bak\u0131mda tedavi g\u00f6rd\u00fckten sonra taburcu edilen \u00fcnl\u00fc komedyen Mehmet Ali Erbil, yeniden hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,A\u00e7\u0131klamada, \u201cAbim ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131 nedeni ile yap\u0131lan incelemelerde beyinde \u00e7ok ufak bir alanda kan ak\u0131m\u0131n\u0131n azald\u0131\u011f\u0131 saptand\u0131. Bu nedenle yak\u0131n izlem amac\u0131 ile yat\u0131\u015f yap\u0131ld\u0131\u201d dedi.,Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta kalp spazm\u0131 ge\u00e7irerek hastaneye kald\u0131r\u0131lan Mehmet Ali Erbil, iki g\u00fcnl\u00fck yo\u011fun bak\u0131m s\u00fcrecinin ard\u0131ndan taburcu olmu\u015ftu.\r\n,Erbil yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cAbim bildi\u011finiz gibi \u00e7ok yorucu bir hastane s\u00fcreci ya\u015fad\u0131. Evinde olsa da doktorlar\u0131 taraf\u0131ndan yak\u0131n takip alt\u0131ndayd\u0131. Ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131 nedeni ile yap\u0131lan incelemelerde beyinde \u00e7ok ufak bir alanda kan ak\u0131m\u0131n\u0131n azald\u0131\u011f\u0131 saptand\u0131.,Bu nedenle yak\u0131n izlem amac\u0131 ile yat\u0131\u015f yap\u0131ld\u0131. Bilinci a\u00e7\u0131k konu\u015fuyor yemek yiyor. Endi\u015fe edecek bir \u015fey yok. Bu kadar a\u011f\u0131r bir s\u00fcre\u00e7 sonras\u0131nda bu tarz olaylar olabilir.\r\n,Allah beterinden korusun. Hastal\u0131k da \u015fifa da Allah'tan. Yine taburcu olup kendi sayfas\u0131ndan komik payla\u015f\u0131mlar yapar \u0130n\u015fallah\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n