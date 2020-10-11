Hatay'daki yangından geriye kalan görüntüler yürek burktu

Hatay'da orman yang\u0131n\u0131n\u0131n yerle\u015fim yerlerine de s\u0131\u00e7ramas\u0131 ile bir\u00e7ok ev, araba ve i\u015f yeri kullan\u0131lamaz hale geldi. Yang\u0131nda mallar\u0131n\u0131 kaybeden vatanda\u015flar yaralar\u0131n\u0131 sarmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,Hatay'\u0131n Belen il\u00e7esinde ge\u00e7en Cuma g\u00fcn\u00fc ba\u015flayan yang\u0131n yerle\u015fim yerlerine de s\u0131\u00e7rad\u0131. Yang\u0131nda alevlere teslim olan bir sitede bir\u00e7ok ev, araba ve i\u015f yeri yand\u0131. ,Di\u011fer yandan, sabotaj ihtimaline kar\u015f\u0131 polis ekipleri ve vatanda\u015flar sabaha kadar n\u00f6bet tuttu. \u00c7evik kuvvet ekipleri ise olumsuz bir duruma kar\u015f\u0131 alanda bekleyi\u015fini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.\r\n,Hi\u00e7bir \u015feyimiz kalmad\u0131, evimiz de tamamen yand\u0131, kullan\u0131labilir hi\u00e7bir durumu yok. \u015eu an hi\u00e7bir g\u00fcc\u00fcm yok. Aile \u015firketimiz vard\u0131 2018'de batt\u0131, aile deste\u011fiyle ya\u015famaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz" diye konu\u015ftu.,14 evin tamamen yand\u0131\u011f\u0131 Fatih Mahallesi'nin Muhtar\u0131 Sedat Ulus, yang\u0131nda b\u00fcy\u00fck zarar g\u00f6rd\u00fcklerini belirterek, sabotaj ihtimaline kar\u015f\u0131 vatanda\u015flarla beraber n\u00f6bet tuttuklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Muhtar Ulus, "D\u00fcn gece sabotaj ihtimaline kar\u015f\u0131 sa\u011f olsun emniyet m\u00fcd\u00fcr\u00fcm\u00fcz TOMA'lar\u0131 bekletti. Evlerimiz ormanl\u0131k alanlara yak\u0131n oldu\u011fu i\u00e7in polis ekipleriyle beraber itfaiye ekipleri de haz\u0131r bekledi. Sabaha kadar emniyet g\u00fc\u00e7leri ile beraberdik ve bir\u00e7ok as\u0131ls\u0131z ihbar ald\u0131k. ,.,Millet huzursuz, tek tesellimiz yang\u0131nda can kayb\u0131 ya\u015famam\u0131z. 14 tane ev tamamen yand\u0131, 8-10 tane balkonda bulunan \u00e7ekyatlar nedeniyle u\u00e7an kozalaklar balkonlar\u0131 yakt\u0131, onlar h\u0131zl\u0131ca s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc, 20 tane kadar da pencere hasarl\u0131 evlerimiz var" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,Yang\u0131n\u0131n ilk ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 noktada 2 otomobili ve evi yanan G\u00f6ktay Demir isimli vatanda\u015f, yang\u0131nda her \u015feyini kaybetti\u011fini s\u00f6yledi. Evinden dumanlar\u0131n i\u00e7inde \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131, arabalar\u0131n\u0131n da g\u00f6zlerinin \u00f6n\u00fcnde yand\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Demir, "S\u00f6yleyecek bir \u015feyim yok. Ama i\u015fte can\u0131m\u0131z yan\u0131yor, sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z yerinde ona \u015f\u00fck\u00fcr ediyoruz. Evimiz yand\u0131 komple, arabalar\u0131m yand\u0131 g\u00f6z\u00fcm\u00fcn \u00f6n\u00fcnde. Bir yerde candan sonra insan mal\u0131n\u0131 da d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor, Allah kimseye b\u00f6yle ac\u0131 ya\u015fatmas\u0131n. Evde \u00e7ocu\u011fumla, e\u015fimle dumanlar\u0131n aras\u0131ndan \u00e7\u0131kt\u0131k. \r\n