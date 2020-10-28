Hatay'dan çok acı görüntüler! Yangın en çok onları vurdu

.,Hektarlarca alan\u0131n yand\u0131\u011f\u0131, evlere kadar ula\u015fan yang\u0131nda \u00e7ok say\u0131da hayvanda telef oldu. \r\n,Hatay'\u0131n \u0130skenderun il\u00e7esi Sar\u0131seki mevkinde \u00e7\u0131kan ve r\u00fczgar\u0131nda etkisiyle h\u0131zla yay\u0131lan yang\u0131n kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131. \r\n,Y\u00fcrek burkan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde alevlerden ka\u00e7amayan \u00e7ok say\u0131da kaplumba\u011fa ile birlikte kertenkele, ar\u0131 ve kar\u0131ncalar da telef oldu,Yang\u0131n\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 Sar\u0131seki mevkisinde yap\u0131lan incelemelerde ise yang\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n