Hatay'ın nazar boncuğu! Görenler hayran kalıyor

D\u00f6rt taraflar\u0131 sularla kapl\u0131 olan aile, misafirlerini de kay\u0131kla g\u00f6t\u00fcr\u00fcp getiriyor. \u00d6zellikle ailelerin \u00e7ocuklar\u0131, kay\u0131klara binmek i\u00e7in Sual ailesini ziyarete gitmek istiyor.,50 y\u0131ld\u0131r bu \u015fekilde ula\u015f\u0131m\u0131n sa\u011fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Osman Bostanc\u0131 (40), her \u015feyin kay\u0131k yard\u0131m\u0131yla yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.,"Kay\u0131k olmazsa burada hayat olmaz" diyen Bostanc\u0131, \u201c50 senedir b\u00f6yle. Kay\u0131kla misafirli\u011fe gidip geliyoruz. Evlerine yol yok. K\u0131r\u0131khan\u2019da oturuyoruz, ziyarete gitti\u011fimizde kay\u0131kla gelip, kay\u0131kla gidiyoruz. Ula\u015f\u0131m kay\u0131kla, \u00e7ay\u0131m\u0131z\u0131, unumuzu, her \u015feyimizi kay\u0131kla g\u00f6t\u00fcr\u00fcp getiriyoruz. Her \u015fey kay\u0131k, ba\u015fka bir ula\u015f\u0131m yolu yok. Kay\u0131k olmazsa hayat olmaz burada\u201d dedi.,Akrabalar\u0131na kay\u0131k yard\u0131m\u0131yla gidip geldiklerini s\u00f6yleyen G\u00fclseren \u0130rem Bostanc\u0131 (23), \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n kay\u0131ktan dolay\u0131 s\u0131k s\u0131k anneannelerini ziyaret etmek istediklerini belirtti.,\u0130rem Bostanc\u0131 da, \u201cAnneannemizi ziyarete geldik. Ama yol olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in her zamanki gibi kay\u0131kla ge\u00e7tik ziyaret ettik ve geri d\u00f6nd\u00fck. Ada asl\u0131nda \u00e7ok sakin bir yer ve bence ya\u015fanmas\u0131 gereken bir yer. Birka\u00e7 ayda bir geliyoruz, bayramlarda ziyaret ediyoruz. \u00c7ocuklar ise \u00e7ok seviyorlar kay\u0131kla gitmeyi, o y\u00fczden s\u0131k s\u0131k gelmek istiyorlar\u201d dedi.,T\u00fcm misafirlerini kay\u0131k yard\u0131m\u0131yla kar\u015f\u0131dan ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve yine kay\u0131k yard\u0131m\u0131yla tekrar karaya b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen H\u00fcseyin Sual (46), b\u00fct\u00fcn i\u015flerini kay\u0131k yard\u0131m\u0131yla hallettiklerini ifade etti.,Do\u011faseverler ve foto\u011fraf sanat\u00e7\u0131lar\u0131n\u0131n da Hatay\u2019daki ilk ziyaret duraklar\u0131ndan birisi G\u00f6lba\u015f\u0131 G\u00f6l\u00fc oluyor.,G\u00f6lba\u015f\u0131 G\u00f6l\u00fc\u2019n\u00fcn manzaras\u0131 g\u00f6renleri b\u00fcy\u00fcl\u00fcyor\r\nEXPO 2021\u2019e ev sahipli\u011fi yapacak olan Hatay\u2019\u0131n son y\u0131llarda ad\u0131ndan s\u0131k\u00e7a s\u00f6z ettiren yerlerinden olan G\u00f6lba\u015f\u0131 G\u00f6l\u00fc, e\u015fsiz manzaras\u0131 ile g\u00f6renleri b\u00fcy\u00fcl\u00fcyor.,Hayatlar\u0131n\u0131n kay\u0131k \u00fczerine ba\u011fl\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yleyen Sual, \u201cBurada tekne, kay\u0131k olmazsa hayat y\u00fcr\u00fcmez. Hayat\u0131m\u0131z tekne, kay\u0131k \u00fczerine ba\u011fl\u0131. Ben, annem ve ablam ada i\u00e7erisinde bulunan evde ya\u015f\u0131yoruz. B\u00fct\u00fcn i\u015flerimizi kay\u0131k yoluyla hallediyoruz, gidi\u015f geli\u015flerimiz hep kay\u0131kla\u201d diye konu\u015ftu.,\u00d6zellikle yaz aylar\u0131nda ziyaret\u00e7i ak\u0131n\u0131na u\u011frayan g\u00f6l, kay\u0131k ge\u00e7i\u015flerinde de benzersiz manzaralara sahne oluyor.,Hatay\u2019\u0131n K\u0131r\u0131khan il\u00e7esi G\u00f6lba\u015f\u0131 Mahallesi\u2019nde bulunan G\u00f6lba\u015f\u0131 G\u00f6l\u00fc\u2019n\u00fcn ortas\u0131nda bulunan k\u00fc\u00e7\u00fck adaya y\u0131llar \u00f6nce ev yapan Sual ailesi, y\u0131llard\u0131r hayatlar\u0131n\u0131 kay\u0131k yard\u0131m\u0131yla s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.