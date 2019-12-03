Hava sıcaklığı -12 derece.. Donuyorlar

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklenen bölgede hava, parçalı ve bulutlu olacak.