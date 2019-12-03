Hava sıcaklığı -12 derece.. Donuyorlar

Meteoroloji 12. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olay\u0131 ile yer yer sis ve pus hadisesi beklenen b\u00f6lgede hava, par\u00e7al\u0131 ve bulutlu olacak.\r\n,S\u0131cakl\u0131klar\u0131n mevsim normallerinde seyredece\u011fi b\u00f6lgede, r\u00fczgar g\u00fcneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.\r\n,B\u00f6lgede gece en d\u00fc\u015f\u00fck hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 Tunceli'de 3, I\u011fd\u0131r'da 2, s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131nda olmak \u00fczere Kars'ta 12, Erzurum ve A\u011fr\u0131'da 11, Ardahan'da 10, Erzincan'da 4 derece kaydedildi.\r\n,G\u00fcn\u00fcn en y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n Tunceli'de 11, I\u011fd\u0131r ve Erzincan'da 5, A\u011fr\u0131'da s\u0131f\u0131r, s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131nda olmak \u00fczere Erzurum, Kars ve Ardahan'da 1 derece olmas\u0131 bekleniyor.\r\n,B\u00f6lgede bir s\u00fcredir etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle kent merkezlerindeki kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 A\u011fr\u0131'da 6, Erzurum'da 4 santimetre olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc.\r\n,Kars'ta kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan etkili olan so\u011fuk hava hayat\u0131 olumsuz etkiledi.\r\nKentte \u00fc\u00e7 g\u00fcnd\u00fcr s\u00fcren kar, yerini so\u011fuk havaya b\u0131rakt\u0131. So\u011fuk dolay\u0131s\u0131yla baz\u0131 ara\u00e7lar\u0131n kap\u0131lar\u0131 dondu, s\u00fcr\u00fcc\u00fcler kap\u0131lar\u0131 a\u00e7mak i\u00e7in \u00e7e\u015fitli y\u00f6ntemler kulland\u0131.,So\u011fuk hava nedeniyle Kars \u00e7ay\u0131n\u0131n bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc de buz tuttu.\r\n,Sar\u0131kam\u0131\u015f il\u00e7esinde de so\u011fuk hava hayat\u0131 olumsuz etkilerken baz\u0131 vatanda\u015flar ara\u00e7lar\u0131n\u0131 brandayla sararak korumaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\r\n,K\u0131ra\u011f\u0131 ise renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu.\r\n