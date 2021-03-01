Hava sıcaklığı eksi 50’ye düştü, herkes kaçtı! İnanılmaz görüntüler…

Rusya\u2019ya ba\u011fl\u0131 Vorkuta'n\u0131n oblast b\u00f6lgelerinden gelen g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ak\u0131llara durgunluk verdi. Hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131n\u0131n eksi 50 dereceye kadar d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc b\u00f6lge adeta hayalet \u015fehre d\u00f6nd\u00fc.\r\n,Rusya Federasyonu\u2019na ba\u011fl\u0131 Komi Cumhuriyeti\u2019nin SSCB d\u00f6neminde madencilik alan\u0131nda \u00f6nemli kentlerinden biri olan Vorkuta'n\u0131n oblast b\u00f6lgeleri, SSCB\u2019nin da\u011f\u0131lmas\u0131ndan sonra madencilik alan\u0131nda s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 g\u00fcnler ya\u015famaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,B\u00f6lgede ya\u015fanan a\u015f\u0131r\u0131 so\u011fuklar, eksi 50 dereceye kadar d\u00fc\u015fen hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 ve i\u015fsizlik g\u00f6\u00e7\u00fc tetikledi. B\u00f6lgede her ge\u00e7en y\u0131l ya\u015fanan g\u00f6\u00e7, 2013\u2019den sonra baz\u0131 yerle\u015fim yerlerini adeta hayalet \u015fehre d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,\r\nRusya Federasyonu\u2019na ba\u011fl\u0131 Yakutistan Cumhuriyeti\u2019nin \u00fc\u00e7 b\u00f6lgesinde hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131nda ciddi d\u00fc\u015f\u00fc\u015f g\u00f6r\u00fcld\u00fc. \r\n,Meteorolojiden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n Kahabardino b\u00f6lgesinde eksi 54, Verkhoyansk\u2019ta eksi 49 ve Deputatsky\u2019de ise eksi 45 derecenin alt\u0131na d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc aktar\u0131ld\u0131.\r\n,Vorkuta kent merkezine 19 kilometre uzakl\u0131kta Sementnozavodsky b\u00f6lgesinde de terk edilen apartmanlar\u0131n dairelerinin i\u00e7i ve d\u0131\u015f y\u00fczeyi, katlar\u0131, merdivenleri ve posta kutular\u0131na kadar her noktas\u0131 buzla kapland\u0131.\r\n,.