Hava sıcaklığı eksi 8’i gördü! Camlar, kaldırımlar buz tuttu

Dün etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Gece hava sıcaklığının eksi 14 gündüz eksi 8 dereceye kadar düştüğü ilde her yer buz tuttu, buz sarkıtları oluştu.