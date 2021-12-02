Hava sıcaklığı eksi 8’i gördü! Camlar, kaldırımlar buz tuttu

\u00d6te yandan b\u00f6lge genelinde gece hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131nda Erzurum'da 14, Kars'da 11, A\u011fr\u0131'da 11, Ardahan'da 11, Bayburt'ta 3 olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc. Erzincan 0 ve I\u011fd\u0131r\u2019da ise 2 derece olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc. Erzurum Paland\u00f6ken Kayak Merkezinde kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 ise 43 santimetreye kadar ula\u015ft\u0131.,D\u00fcn etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 yerini so\u011fuk havaya b\u0131rakt\u0131. Gece hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n eksi 14 g\u00fcnd\u00fcz eksi 8 dereceye kadar d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc ilde her yer buz tuttu, buz sark\u0131tlar\u0131 olu\u015ftu.\r\n,\u0130\u015fe gitmek i\u00e7in buz tutan camlar\u0131n\u0131 g\u00fc\u00e7l\u00fckle temizleyen vatanda\u015f, \u201cGece hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 eksi 10'a kadar d\u00fc\u015ft\u00fc. Ara\u00e7lar\u0131m\u0131z buz tuttu. Sabah \u00e7ilemiz yine ba\u015flad\u0131\u201d dedi.\r\n,.