Havadan görüp polisi aradılar, şoke eden gerçek ortaya çıktı

Av\u015far Tepesi'nden havaland\u0131ktan sonra Burdur G\u00f6l\u00fc sazl\u0131k alan k\u0131y\u0131s\u0131nda birinin yatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren yama\u00e7 para\u015f\u00fct\u00e7\u00fcleri hemen polisi arad\u0131. ,\u0130hbar \u00fczerine g\u00f6l kenar\u0131na 112 ve asayi\u015f ekipleri sevk edildi. ,G\u00f6l kenar\u0131nda bulunan cesedin 82 ya\u015f\u0131ndaki Ahmet Alan'a ait oldu\u011fu tespit edildi.,Alan\u2019\u0131n evinden bir hafta \u00f6nce ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve bir daha haber al\u0131namad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,Olay yeri inceleme ekiplerinin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan cenaze otopsi yap\u0131lmak \u00fczere Burdur Devlet Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.