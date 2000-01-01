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15 Temmuz Destanı
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GÜNDEM
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraçhane'de konuştu
YAŞAM
-
Havalar ısınınca ortaya çıktılar, ısırdığı öldü!
EKONOMİ
-
Küçükçekmece icra dairesi muhtelif taşınır malların satışa çıkacağını duyurdu
EKONOMİ
-
Silivri icra dairesi 56 adet beyaz eşyanın satılacağını duyurdu
TÜRKİYE
-
MHP Lideri Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: Herkesin ortak gayesi Türkiye'nin varlığı olmalıdır
EKONOMİ
-
Besni Belediye Başkanlığı sinema salonu, fuaye alanı ve kantini kiraya verecek
GÜNDEM
-
Sosyal medyadan 15 Temmuz Destanına hakaret eden şahıs gözaltına alındı
YAŞAM
-
Genç hemşireyi yatalak bıraktı, serbest kaldı!
GÜNDEM
-
Bakırköy'de köprüye sıkışan gaz yüklü tır 1,5 saatte kurtarıldı
DÜNYA
-
Rus ayrılıkçılar: Gözaltındaki İngiliz hayatını kaybetti
YAŞAM
-
İzmir için kritik 'yangın' uyarısı: Önümüzdeki üç gün tehlikeli
TEKNOLOJİ
-
Facebook'ta bir hesapla beş profil açma dönemi başlıyor
DÜNYA
-
Kuzey Kore'den Ukrayna'ya sert cevap: Kiev'in kararımızı sorgulama hakkı yoktur
YAŞAM
-
7 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü: Önce taksi çaptı, sonra otobüs ezdi
GÜNDEM
-
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
YAŞAM
-
Çıkan yangında buğday tarlası kül oldu
YAŞAM
-
21 yaşındaki gencin feci sonu: Son paylaşımı yürekleri dağladı
DÜNYA
-
Biden ile Abbas'tan kritik görüşme
SPOR
-
Eski hakem Barış Şimşek, Azerbaycan'ın Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu
GÜNDEM
-
Kıyı Emniyeti'nden Boğaz'da saygı geçişi
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Ramazan
Havalar ısınınca ortaya çıktı, ısırdığını öldürdü
Bu habere dikkat! Havalar ısınınca ortaya çıkıp, ısırdıklarını öldürüyorlar, bir ölüm haberi daha geldi...
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