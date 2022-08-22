Havalimanı görevlileri bile şoke oldu: Bavuldan 17 canlı hayvan çıktı

Hindistan uyruklu 21 ya\u015f\u0131ndaki Abilash Annaduri adl\u0131 yolcunun bavulundan 1 yavru \u00e7\u00f6l tilkisi, 1 rakun, 2 iguana, 2 piton y\u0131lan\u0131, 3 monit\u00f6r kertenkelesi ve 8 marmoset maymunu \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,.,Bavuldan \u00e7\u0131kan hayvanlara ilk sa\u011fl\u0131k m\u00fcdahalesi sonras\u0131nda yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, t\u00fcm hayvanlar\u0131n sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu g\u00f6zlemlenirken, hayvanlar\u0131n hi\u00e7 birisinde \u00e7ip olmad\u0131\u011f\u0131 ve bu nedenle nereden geldiklerinin tespit edilmesinin zor oldu\u011fu belirtildi. ,Bavulun i\u00e7inde bantla sabitlenmi\u015f olan plastik kutular\u0131n i\u00e7inde bulunan hayvanlar\u0131n olduk\u00e7a bitkin d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, bavulun i\u00e7inde ayr\u0131ca kutular\u0131 gizlemek amac\u0131yla konuldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen olduk\u00e7a fazla say\u0131da yiyecek, i\u00e7ecek ve oyuncak paketleri \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Hayvanlar\u0131 ve do\u011fay\u0131 koruma kapsam\u0131nda a\u011f\u0131r cezai yapt\u0131r\u0131mlar\u0131 olan Tayland\u2019da, polis taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan yolcunun \u015fahs\u0131n 10 y\u0131la kadar hapis ve 1 milyon bahta kadar para cezas\u0131 alabilece\u011fi belirtildi.\r\n,Hayvanlar\u0131n toplam maliyetlerinin yakla\u015f\u0131k 49 bin T\u00fcrk Liras\u0131 civar\u0131 oldu\u011fu ifade edildi.\r\n,Tayland\u2019\u0131n ba\u015fkenti Bangkok\u2019ta havaliman\u0131 g\u00f6revlilerini bile hayrete d\u00fc\u015f\u00fcren bir olay ya\u015fand\u0131.\r\n,Tayland\u2019\u0131n ba\u015fkenti Bangkok\u2019tan Hindistan\u2019\u0131n Chennai \u015fehrine seyahat edecek olan yolcunun bavulunda Suvarnabhumi Havaliman\u0131nda yap\u0131lan kontrol s\u0131ras\u0131nda 6 farkl\u0131 t\u00fcrde toplam 17 canl\u0131 hayvan bulundu.