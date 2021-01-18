Hayal gücü sınır tanımıyor! Bu kardan adamlar görenleri gülümsetiyor...

Osmangazi il\u00e7esinde imam c\u00fcbbesi giydirilen bir kardan adam\u0131n arkas\u0131nda safa duran kalabal\u0131k T\u00fcrk halk\u0131n\u0131n hayal g\u00fcc\u00fcn\u00fc bir kez daha g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serdi.,.,Bursa'da 3 g\u00fcnd\u00fcr etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131 kentin bir\u00e7ok noktas\u0131nda vatanda\u015flar kardan adam yapt\u0131. Uzun s\u00fcre sonra karla bulu\u015fan vatanda\u015flar\u0131n yapt\u0131klar\u0131 birbirinden ilgin\u00e7 kardan adamlar insanlar\u0131 g\u00fcl\u00fcmsetirken sosyal medyada payla\u015f\u0131lan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6rd\u00fc.,Uzun bir s\u00fcredir beklenen kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ya\u015fanan bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler korona pandemisini sonras\u0131 vatanda\u015flar\u0131 g\u00fcl\u00fcmsetip biraz olsun rahatlatt\u0131.,Nil\u00fcfer il\u00e7esinde de bir esnaf koronavir\u00fcse dikkat \u00e7ekmek i\u00e7in trafik lambas\u0131 boyunda yapt\u0131\u011f\u0131 kardan adam\u0131n y\u00fcz\u00fcne maske takt\u0131.,\u0130\u015fte birbirinden ilgin\u00e7 kardan adamlardan kareler...,Hayal g\u00fcc\u00fc s\u0131n\u0131r tan\u0131m\u0131yor! Bu kardan adamlar g\u00f6renleri g\u00fcl\u00fcmsetiyor...,Bu sene kardan adamlardan \u00e7ok k\u0131yafet giydirilen kardan teyzeler dikkat \u00e7ekti. Bir\u00e7ok evin teras k\u0131sm\u0131nda yap\u0131lan kardan kad\u0131nlar ve atletik v\u00fccutlu kardan adamlar en usta heykel t\u0131ra\u015flar\u0131n elinden \u00e7\u0131kan heykelleri aratmad\u0131.,Y\u0131ld\u0131r\u0131m il\u00e7esinde bir mahallede bir grup vatanda\u015f yapt\u0131klar\u0131 kardan adamla halay \u00e7ektikleri g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri sosyal medyada payla\u015ft\u0131. G\u00f6r\u00fcnt\u00fcler k\u0131sa s\u00fcrede binlerce ki\u015fi taraf\u0131ndan be\u011fenildi. ,Bir\u00e7ok parkta sal\u0131ncaklar bu sene de bo\u015f ge\u00e7ilmedi. Birlikte sal\u0131nca\u011fa binen kardan sevgililer romantik m\u00fczik e\u015fli\u011finde sallan\u0131rken baz\u0131 evlerin balkonlar\u0131na da \u00f6zellikle sal\u0131ncak kurulup kardan adamlar sal\u0131ncakta salland\u0131r\u0131ld\u0131., Yine ayn\u0131 mahallede bir evin teras k\u0131sm\u0131nda duvar \u00fczerinde amuda kalkar \u015fekilde yap\u0131lan kardan adam da b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6rd\u00fc.