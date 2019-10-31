Hayat Bilgisi'nin hademe Mennan'ını görenler tanıyamıyor! İşte son hali...

1987 ve 1988 senelerinde Liseler Aras\u0131 Tiyatro \u015eenliklerinde '\u00d6vg\u00fcye De\u011fer Oyuncu Belgesi' alan Erdal T\u00fcrkmen, Mimar Sinan \u00dcniversitesi G\u00fczel Sanatlar Fak\u00fcltesi'nde Tiyatro Dekor ve Kost\u00fcm\u00fc e\u011fitimi ald\u0131.,Sonras\u0131nda M.S.\u00dc G\u00fczel Sanatlar Fak\u00fcltesi Tiyatro Kul\u00fcb\u00fc'n\u00fc kurdu. 7 sene oyuncu, y\u00f6netmen ve yazar olarak \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam etti.,Can Barslan, Kemal Kenan Ergen ve Gani M\u00fcjde gibi usta isimlerle birlikte mizah dergilerinde \u00e7al\u0131\u015fan Erdal T\u00fcrkmen, Fos Mizah Dergisi'ni birka\u00e7 arkada\u015f\u0131 ile birlikte \u00e7\u0131kard\u0131.,Sakal b\u0131rakan T\u00fcrkmen'in y\u0131llar i\u00e7inde kilo ald\u0131\u011f\u0131 da g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,Peki Erdal T\u00fcrkmen kimdir? 1970 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul'da do\u011fan Erdal T\u00fcrkmen, 1986 senesinde F\u0131rt ve G\u0131rg\u0131r dergisi b\u00fcnyesine dahil olup karikat\u00fcrist ve mizah yazar\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015fmalarda bulundu.,Arkada\u015f\u0131 Derya Do\u011fru ile sohbetlerini payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 bir YouTube kanal\u0131 a\u00e7an T\u00fcrkmen'in yeni tarz\u0131 \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.,Temiz kalbiyle duyguland\u0131r\u0131yor, amirine dizdi\u011fi \u00f6vg\u00fclerle kahkahaya bo\u011fuyordu.,Peki, Mennan karakterine hayat veren \u00fcnl\u00fc oyuncu Erdal T\u00fcrkmen, \u015fimdilerde nas\u0131l g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor dersiniz?,\u0130lk b\u00f6l\u00fcm\u00fc 2003 y\u0131l\u0131nda yay\u0131nlanan Hayat Bilgisi dizisinde unutulmaz repli\u011fiyle ak\u0131llara kaz\u0131nan hademe Mennan'\u0131 hat\u0131rlamayan\u0131m\u0131z yoktur.