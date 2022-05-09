Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i estetikle bambaşka biri oldu!

Oynadıkları karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral.