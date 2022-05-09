Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i estetikle bambaşka biri oldu!

'Kikirik' lakapl\u0131 Biricik karakterine hayat veren \u00c7isil Oral son haliyle \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. Ge\u00e7irdi\u011fi estetik operasyonlarla bamba\u015fka birine d\u00f6n\u00fc\u015fen \u00c7isil Oral, sosyal medyadaki foto\u011fraflar\u0131 ile b\u00fcy\u00fck be\u011feni topluyor. ,Hayat Bilgisi dizisine ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda hen\u00fcz 24 ya\u015f\u0131nda olan \u00c7isil Oral Pera G\u00fczel Sanatlar'da oyunculuk e\u011fitimine ba\u015flam\u0131\u015f Hayat Bilgisi dizisinde rol almas\u0131yla okulu dondurmu\u015ftu. Daha sonra tekrar e\u011fitimine devam eden \u00c7isil Oral Hali\u00e7 \u00dcniversitesi Konservatuvar Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fc\u2019nden mezun oldu.\r\n\r\n.,Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i \u00c7isil Oral'\u0131n inan\u0131lmaz de\u011fi\u015fimi dizinin hayranlar\u0131n\u0131 da \u015foke etti. ,\u0130stanbul'da do\u011fan \u00c7isil Oral, Hali\u00e7 \u00dcniversitesi Konservatuvar Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunu. \r\n\r\n,Oral, diziden sonra arkada\u015f\u0131yla birlikte bir yap\u0131m \u015firketi kurdu. Ayr\u0131ca sahnede \u00e7e\u015fitli tiyatro oyunlar\u0131nda rol almaya devam ediyor. Uzun s\u00fcredir dizi projelerinde yer almayan \u00c7isil Oral son olarak Aksimetre ad\u0131ndan bir program\u0131n sunuculu\u011funu yapt\u0131.,Oynad\u0131klar\u0131 karakterler ile y\u0131ld\u0131zlar\u0131 parlayan Hayat Bilgisi'nin gen\u00e7 oyuncular\u0131n\u0131n de\u011fi\u015fimleri hayranlar\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rt\u0131yor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i \u00c7isil Oral.,Uzun y\u0131llar tiyatro sahnesinde boy g\u00f6steren ve kendi senaryolar\u0131n\u0131 yazan \u00c7isil Oral \u015fimdilerde 42 ya\u015f\u0131nda.\r\n\r\n