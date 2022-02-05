Hayat Bilgisi'nin Şerif Ali'si Yargı'da ortaya çıktı

2019 y\u0131l\u0131nda sahnelenmeye ba\u015flayan Bence Hi\u00e7 Komik De\u011fil adl\u0131 tiyatro oyununda Necati karakterine hayat veren sanat\u00e7\u0131 2009 y\u0131l\u0131nda da Ramazan G\u00fczeldir adl\u0131 dizide rol alm\u0131\u015ft\u0131.,38 ya\u015f\u0131nda olan ve \u0130stanbul Bilgi \u00dcniversitesi'nden mezun olan oyuncu, sosyal medya hesab\u0131ndan g\u00fcnl\u00fck hayat\u0131na dair payla\u015f\u0131mlar yap\u0131yor.,Dizide Engin'in katili oldu\u011fu iddia edilen Niyazi'yi canland\u0131ran \u0130lker Kalay sosyal medyada ilgi oda\u011f\u0131 olurken, bir s\u00fcredir ekranlardan uzak olan Kalay'\u0131n uzun sa\u00e7lar\u0131 ve y\u0131llar i\u00e7indeki de\u011fi\u015fimi olduk\u00e7a dikkat \u00e7ekti.,Ekranlar\u0131n unutulmaz dizilerinden olan ve gen\u00e7 isimlerin kendilerini t\u00fcm T\u00fcrkiye'ye tan\u0131tmas\u0131na vesile olan Hayat Bilgisi'nin oyuncular\u0131 de\u011fi\u015fimleri ile \u015fa\u015f\u0131rtmaya devam ediyor.,G\u00f6k\u00e7e Bahad\u0131r, Pa\u015fhan Y\u0131lmazel ve Kerem Kupac\u0131 gibi isimlerin yan\u0131 s\u0131ra bu isimlerden biri de dizinin \u015eerif Ali'si \u0130lker Kalay.,Hayat Bilgisi'nin \u015eerif Ali'si \u0130lker Kalay, \u015fimdilerde ba\u015frollerini P\u0131nar Deniz ve Kaan Urganc\u0131o\u011flu'nun payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 reyting rekortmeni dizi Yarg\u0131'da ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Yarg\u0131 dizisinde Niyazi karakterine hayat veren \u0130lker Kalay, y\u0131llar i\u00e7indeki de\u011fi\u015fimiyle \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi.