Hayat durdu, Göle'de hava sıcaklığı eksi 25,5’i gördü

Dondurucu hava, hayat\u0131 olumsuz etkilerken, d\u00fcn gecenin en d\u00fc\u015f\u00fck s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131nda 25,5 dereceyle G\u00f6le'de \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc.,Dondurucu so\u011fuklar nedeniyle cadde ve sokaklar buz pistine d\u00f6nd\u00fc. Nehir, baraj, g\u00f6l, \u00e7e\u015fme ve dereler buz tutarken \u00e7at\u0131larda sark\u0131tlar olu\u015ftu, a\u011fa\u00e7lar ise buz tuttu. ,Kuru ayaz\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 ilde termometreler gece eksi 19,6 dereceyi g\u00f6sterdi. G\u00f6le il\u00e7esinde ise s\u0131cakl\u0131k eksi 25,5 derece oldu. Kilitlerin dahi dondu\u011fu kentte, hayat durma noktas\u0131na geldi.\r\n,Vatanda\u015flar, so\u011fuk esaretin resmen ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek, \u2019\u2019Bug\u00fcn Ardahan\u2019da so\u011fuk g\u00fcnlerin ve esaretin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 bir g\u00fcn. S\u0131cakl\u0131k yakla\u015f\u0131k eksi 20 ile 25 derece aras\u0131nda\u2019\u2019 dediler.,.