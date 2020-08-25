Hayat Eve Sığar uygulamasına yeni özellik eklendi

1- Hayat Eve S\u0131\u011far uygulamas\u0131 \u00fczerinden \u2018HES Kodu \u0130\u015flemleri\u2019 b\u00f6l\u00fcm\u00fcne girin.,Koronavir\u00fcs (Covid-19) tedbirleri kapsam\u0131nda Hayat Eve S\u0131\u011far (HES) uygulamas\u0131na yeni bir \u00f6zellik eklendi,Hayat Eve S\u0131\u011far\u2019a yeni eklenen ihbar \u00f6zelli\u011fi ile sayesinde, koronavir\u00fcs tedbirlerine uymayan i\u015fletmeleri uygulama \u00fczerinden \u015fikayet edebiliyoruz.,\u0130hbar bildirimi i\u00e7in uygulaman\u0131n ana sayfas\u0131ndaki \u201c\u0130hbarda Bulun\u201d butonuna basmak gerekiyor. \u0130hbar bildirimine i\u015fletme ad\u0131, a\u00e7\u0131klama, adres ve foto\u011fraf ekleyebiliyoruz. \u201c\u0130hbarlar\u0131m\u201d sayfas\u0131ndan ihbar\u0131n\u0131z hakk\u0131nda i\u015flem yap\u0131l\u0131p yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 da g\u00f6rebiliyorsunuz.,Peki Hayat Eve S\u0131\u011far uygulamas\u0131 \u00fczerinden HES kodu nas\u0131l al\u0131n\u0131r? \u0130\u015fte ad\u0131m ad\u0131m yapman\u0131z gerekenler\u2026,2- Kar\u015f\u0131n\u0131za \u00e7\u0131kan ekranda \u2018HES Kodu Olu\u015ftur\u2019 butonuna t\u0131klay\u0131n.,Bu i\u015flemi SMS yolu ile yapmak i\u00e7in izlemeniz gereken ad\u0131mlar ise \u015f\u00f6yle\u2026,HES yaz\u0131p aralar\u0131nda bo\u015fluk b\u0131rakarak s\u0131ras\u0131yla TC kimlik numaran\u0131z\u0131, TC Kimlik Seri numaras\u0131n\u0131n son 4 hanesini ve Payla\u015f\u0131m s\u00fcresini g\u00fcn say\u0131s\u0131 olarak yaz\u0131p 2023\u2019e SMS at\u0131n.