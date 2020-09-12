Hayatını kaybeden ünlü oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Test sonucu pozitif \u00e7\u0131kan film setindeki 4 ki\u015finin karantinaya al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 belirtilirken, filmin ba\u015frol oyuncusu Sermiyan Midyat\u2019\u0131n da \u0130stanbul\u2019a d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi.,Yap\u0131lan PCR testinin sonu\u00e7 raporunu payla\u015fan Midyat, \u201cDe\u011ferli oyuncu abimiz ve rol arkada\u015f\u0131m Halil Kumova\u2019n\u0131n vefat nedeni \u201c\u015fiddetli zat\u00fcrreye ba\u011fl\u0131 solunum yetmezli\u011fi ve Covid-19 olas\u0131 vaka\u201d \u015feklinde belgelenmi\u015ftir. Bu sebeple \u015fahs\u0131ma da yap\u0131lan Covid-19 test sonucum negatif olarak \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131r\u201d bilgisini verdi.,Malatya\u2019da \u00e7ekimleri s\u00fcren \u2018Zalo\u2019 isimli sinema filminin oyuncular\u0131ndan Halil Kumova\u2019n\u0131n ani \u00f6l\u00fcm\u00fcnden sonra yap\u0131lan Covid-19 testinin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Malatya\u2019da 1933 y\u0131l\u0131nda d\u00f6nemin valisinin soyulmas\u0131n\u0131 konu alan sinema filmi \u2018Zalo\u2019nun \u00e7ekimlerine koronavir\u00fcs engel oldu. \u00d6nceki g\u00fcn rahats\u0131zlanarak hastaneye kald\u0131r\u0131lan ve a\u011f\u0131r zat\u00fcrreye ba\u011fl\u0131 solunum yetmezli\u011fi ile hayat\u0131n\u0131 kaybeden filmin oyuncular\u0131ndan 64 ya\u015f\u0131ndaki usta oyuncu Halil Kumova\u2019n\u0131n yap\u0131lan Covid-19 testinin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Yap\u0131lan testlerde film \u00e7ekiminde g\u00f6revli 4 ki\u015finin daha Covid-19 testinin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenilirken, filmin ba\u015frol oyuncular\u0131ndan olan \u00fcnl\u00fc oyuncu Sermiyan Midyat sosyal medya hesab\u0131ndan test sonucunun negatif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,KAYNAK: \u0130HA,Kumova\u2019n\u0131n cenazesi yap\u0131lan i\u015flemlerinin ard\u0131ndan ailesi taraf\u0131ndan defin i\u00e7in \u0130stanbul\u2019a g\u00f6t\u00fcr\u00fcl\u00fcrken, setteki di\u011fer \u00e7al\u0131\u015fan ve oyunculara da Malatya\u2019da test yap\u0131ld\u0131.\r\n