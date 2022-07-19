Hayırlı evlat dediğin... Gören bir daha bakıyor: Annesi yorulmasın diye 6 ayda yaptı

Afyonkarahisar'\u0131n Sultanda\u011f\u0131 il\u00e7esinde ya\u015fayan Anne Ay\u015fe Y\u0131ld\u0131z (72), AA muhabirine, uzun s\u00fcre y\u00fcr\u00fcmekte zorland\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u00f6zellikle al\u0131\u015fveri\u015f ve \u00e7ar\u015f\u0131 i\u015flerinde \u00e7ok yoruldu\u011funu s\u00f6yledi.,Ankara'da ya\u015fayan Musa Y\u0131ld\u0131z'\u0131n evdeki imkanlarla \u00fcretip trafi\u011fe \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 arac\u0131n sinyal kolunun kalemden, kornas\u0131n\u0131n ise konserve kutusunda olmas\u0131 da vatanda\u015flar\u0131n dikkatini \u00e7ekiyor.,Annesinin y\u00fcr\u00fcmekte zorland\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren 52 ya\u015f\u0131ndaki emekli polis Musa Y\u0131ld\u0131z, 6 ayl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n sonunda evdeki malzemeleri de kullanarak elektrikli ara\u00e7 yapt\u0131. ,Arac\u0131 oluk sac\u0131yla kaplad\u0131\u011f\u0131n\u0131 mini arac\u0131n bir \u015farjla 15 kilometre yol gidebildi\u011fini vurgulayan Y\u0131ld\u0131z, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n"Ba\u015fkas\u0131n\u0131n telif hakk\u0131na girmeyelim diye \u00f6zel tasar\u0131m yapt\u0131k. Bunu da ba\u015fard\u0131k. Annemin i\u015fini g\u00f6recek konumda oldu. Annem de kullan\u0131yor. Arac\u0131n par\u00e7as\u0131 olarak konserve kutusu bile kulland\u0131m. Kulland\u0131\u011f\u0131m \u015feyler o an elimize gelen, pratik olan malzemeler. Kalemi sinyal kolu olarak kulland\u0131m. Konserve kutusunu da korna olarak kulland\u0131m. Annem b\u00fct\u00fcn i\u015flerini bu ara\u00e7la yap\u0131yor. Annem yorulmas\u0131n diye yapt\u0131m. Ya\u015f\u0131 72 oldu. Dizleri de tutmuyor.",Musa Y\u0131ld\u0131z da arac\u0131 yaparken d\u00fc\u015f\u00fck b\u00fct\u00e7eyle ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,O\u011flunun kendisini d\u00fc\u015f\u00fcnerek arac\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Y\u0131ld\u0131z, "\u00c7ok g\u00fczel, \u00e7ok memnunum. G\u00f6ren herkesin de dikkatini \u00e7ekiyor. Pazara, markete, hastaneye, \u00e7ar\u015f\u0131ya bah\u00e7eye gidiyorum." dedi.\r\n\r\n,Y\u0131ld\u0131z, "Arac\u0131mda bagaj dahi var. Hi\u00e7 yorulmuyorum art\u0131k. Bacaklar\u0131mdan dolay\u0131 \u00e7ok yol y\u00fcr\u00fcyemiyorum. O\u011flumdan Allah raz\u0131 olsun. Ge\u00e7en y\u0131l Kurban Bayram\u0131'nda geldi\u011finde yap\u0131p gitti. Herkes \u00e7ok be\u011feniyor, 'Bize de yaps\u0131n.' diyorlar. 12 bin lira masraf yapt\u0131k arac\u0131m\u0131za." ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,Y\u0131ld\u0131z, eski pancar motorunun tekerleklerini kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u00fc\u00e7 tekerlekli ara\u00e7larda kullan\u0131lan elektrikli motoru sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131.\r\n