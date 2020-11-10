Hayran bıraktılar! Galata Köprüsünde Formula 1 şovu

Dokuz y\u0131l sonra T\u00fcrkiye'ye d\u00f6nen ve 13-14-15 Kas\u0131m'da \u0130stanbul'da d\u00fczenlenecek F1 T\u00fcrkiye Grand Prix \u00f6ncesi \u0130stanbul'da tarihi yar\u0131madada tan\u0131t\u0131m filmi \u00e7ekildi. ,Sabah Sarayburnu sahilinde yap\u0131lan \u00e7ekimlerin ard\u0131ndan ikinci durak tarihi Galata K\u00f6pr\u00fcs\u00fc oldu. Galata k\u00f6pr\u00fcs\u00fcnden ge\u00e7en Formula 1 ara\u00e7lar\u0131 adeta \u015fov yapt\u0131.,Galata k\u00f6pr\u00fcs\u00fcnde Formula 1 \u015fovu, vatanda\u015flar taraf\u0131ndan da ilgiyle izlendi.,Formula 1 T\u00fcrkiye Grand Prix'si 15 Kas\u0131m Pazar g\u00fcn\u00fc saat 13.10'da ba\u015flayacak. Yar\u0131\u015ftan 1 g\u00fcn \u00f6nce yap\u0131lacak s\u0131ralama turlar\u0131 ise 15.00'te ger\u00e7ekle\u015ftirilecek.,.,KAYNAK: \u0130HA,Dokuz y\u0131l sonra \u0130stanbul'a d\u00f6nen Formula 1 T\u00fcrkiye Grand Prix'si i\u00e7in tarihi yar\u0131madada tan\u0131t\u0131m filmi \u00e7ekildi. Galata k\u00f6pr\u00fcs\u00fcnde adeta \u015fov yapan Formula 1 ara\u00e7lar\u0131, \u0130stanbullular\u0131 hayran b\u0131rakt\u0131.