Hayranlarına kötü haber! Sevilen dizi yayından kaldırılıyor

Atv'nin b\u00fcy\u00fck umutlarla yay\u0131na soktu\u011fu, Hilmi Cem \u0130ntepe ve Jessica May'in ba\u015frollerini ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 fragman\u0131n\u0131 haftalar \u00f6nce d\u00f6nd\u00fcrmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 dizisi Maria ile Mustafa maalesef bekleneni kar\u015f\u0131lamad\u0131. Pazar ak\u015famlar\u0131 ilk 10'a girmeyi ba\u015faramayan dizi i\u00e7in iki ihtimal var. ,Dizinin \u00f6nce yay\u0131n g\u00fcn\u00fc de\u011fi\u015fecek. Reytinglerde etkisi etmezse dizinin stok b\u00f6l\u00fcmleri yay\u0131nlanacak ve ekranlara veda edecek.Ba\u015frollerinde Hilmi Cem \u0130ntepe ile Jessica May'in yer ald\u0131\u011f\u0131 Maria ile Mustafa'dan k\u00f6t\u00fc haber geldi. Ge\u00e7ti\u011fimiz Pazar g\u00fcn\u00fc 5. b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle ekrana gelen Maria ile Mustafa iddiaya g\u00f6re final karar\u0131 ald\u0131. \u00c7ekimleri Kapadokya'da yap\u0131lan Maria ile Mustafa'n\u0131n yap\u0131m\u0131n\u0131 NTC Medya, yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 Mehmet Yi\u011fit Alp \u00fcstleniyor.,\r\nKolombiya'dan T\u00fcrkiye'ye gelen Maria (Jessica May) ile \u00dcrg\u00fcp'\u00fcn tan\u0131nm\u0131\u015f ailesinin veliaht\u0131 olan Mustafa (Hilmi Cem \u0130ntepe) ikilisinin a\u015fk hikayesini konu alan dizi; bu a\u015fk i\u00e7indeki gerilimi, imkans\u0131zl\u0131\u011f\u0131 ve ikilinin ya\u015fad\u0131klar\u0131 b\u00fcy\u00fck zorluklar\u0131 ekranlara ta\u015f\u0131yacak.,ATV'nin b\u00fcy\u00fck umutlarla ba\u015flayan dizisi Maria ile Mustafa reytinglere yenik d\u00fc\u015ft\u00fc. Dizinin yay\u0131ndan kald\u0131r\u0131laca\u011f\u0131 iddia ediliyor.\r\n