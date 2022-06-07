İLK KEZ GÖRÜLDÜ

1 May\u0131s\u2019ta yumurtadan \u00e7\u0131kan ve bir elin avucuna s\u0131\u011fabilecek kadar k\u00fc\u00e7\u00fck olan kaplumba\u011fa sapsar\u0131 ve k\u0131rm\u0131z\u0131 g\u00f6zl\u00fcyd\u00fc. \u0130lk defa g\u00f6r\u00fclen albino dev Galapagos kaplumba\u011fas\u0131, b\u00fcy\u00fck ilgiyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.,Albino kaplumba\u011fan\u0131n yaban hayat\u0131nda \u00f6mr\u00fcn\u00fcn \u00e7ok k\u0131sa olabilece\u011fini vurgulayan hayvanat bah\u00e7esi yetkilileri, 50 gram a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131ndaki yavrunun uzun y\u0131llar ya\u015famas\u0131n\u0131 umuyor. Normalde Galapagos kaplumba\u011falar\u0131 200 y\u0131la kadar ya\u015fayabiliyor.,Hayvanat bah\u00e7esi \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 g\u00f6rd\u00fckleri manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015fa\u015f\u0131r\u0131p kald\u0131. ,\u0130svi\u00e7re\u2019nin Servion kasabas\u0131nda bulunan Tropiquarium hayvanat bah\u00e7esinde daha \u00f6nce e\u015fine pek s\u0131k rastlanmam\u0131\u015f bir olay ya\u015fand\u0131.,Nesli t\u00fckenme tehlikesinde olan dev Galapagos kaplumba\u011falar\u0131, Pasifik Okyanusu'ndaki Galapagos Adalar\u0131'nda ya\u015f\u0131yor.,Renk pigmentinin \u00e7ok az olmas\u0131 nedeniyle di\u011fer kaplumba\u011falardan farkl\u0131 olan albino kaplumba\u011falar nadir g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Bu hayvanlar genellikle g\u00f6rme ve i\u015fitme kayb\u0131 ya\u015f\u0131yor. Albinoluk bu kaplumba\u011fa t\u00fcr\u00fcnde \u015fimdiye kadar hi\u00e7 g\u00f6zlemlenmedi.,Yumurtlayan Dev Galapagos kaplumba\u011fas\u0131n\u0131n yumurtalar\u0131ndan tek tek yavrular\u0131 \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131. Fakat yavrulardan bir tanesi di\u011ferlerine hi\u00e7 benzemiyordu.