Hayvanlar dünyasından güldüren fotoğraflar

Amat\u00f6r foto\u011fraf\u00e7\u0131lar, hayvanlar\u0131n komik g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturan anlar\u0131n\u0131 foto\u011fraflad\u0131.,Hayvanlar zaman zaman komik g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturabiliyor. ,Amat\u00f6r foto\u011fraf\u00e7\u0131lar da bazen bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri en uygun zamanda yakalamay\u0131 ba\u015far\u0131yor. ,T\u00fcm d\u00fcnyadan \u00e7ekilen ilgin\u00e7 hayvan foto\u011fraflar\u0131 Facebook grubu \u201cImportant Animal Images\u201dta payla\u015f\u0131ld\u0131.,