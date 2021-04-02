Hayvanlara bakmaya gidiyorum dedi, ahır mezarı oldu

Olay, Kocaeli\u2019nin \u0130zmit il\u00e7esi Bayraktar Mahallesi'nde meydana geldi. , \u0130hbar \u00fczerine olay yerine sa\u011fl\u0131k ve jandarma ekipleri sevk edildi. ,Olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri E.D.\u2019nin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi.\r\n,Gencin cenazesi yap\u0131lan inceleme sonras\u0131nda morga kald\u0131r\u0131ld\u0131. Jandarma ekipleri, ya\u015fanan olayla ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131.,E.D'nin bir s\u00fcre gelmemesi sonras\u0131 pe\u015finden ah\u0131ra gelen karde\u015fi taraf\u0131ndan silahla vurulmu\u015f halde bulundu.,Edinilen bilgiye g\u00f6re, 19 ya\u015f\u0131ndaki E.D. sabah saatlerinde hayvanlara bakmak i\u00e7in evden \u00e7\u0131kt\u0131.