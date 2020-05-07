Hayvanlara yem verip geri geldi, kocasını boğazı kesili halde buldu

Olay, sabah saatlerinde Gerc\u00fc\u015f'e ba\u011fl\u0131 Yola\u011fz\u0131 Mahallesinde meydana geldi. ,Edinilen bilgilere g\u00f6re, 67 ya\u015f\u0131ndaki M.K.'n\u0131n e\u015fi, sahurdan sonra hayvanlara yem vermek i\u00e7in ah\u0131ra gitti. \r\n,Hayvanlara yem verdikten sonra i\u00e7eriye gelen kad\u0131n, e\u015fini bo\u011faz\u0131 kesili halde g\u00f6rd\u00fc. ,Haber verilmesi \u00fczerine olay yerine 112 acil sa\u011fl\u0131k ve polis ekipleri sevk edildi. ,K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri, 67 ya\u015f\u0131ndaki M.K.\u2019n\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi. 112 sa\u011fl\u0131k ekipleri taraf\u0131ndan M.K.'n\u0131n cans\u0131z bedeni, Gerc\u00fc\u015f Devlet Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Burada yap\u0131lan incelemenin ard\u0131ndan cenaze, otopsi yap\u0131lmak \u00fczere Batman\u2019a g\u00f6nderilirken, \u00f6l\u00fcm\u00fc \u015f\u00fcpheli bulan g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri olayla ilgili geni\u015f \u00e7apta inceleme ba\u015flatt\u0131.