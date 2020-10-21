Hayvanlarda ilk kez! Köpek, beynindeki tümörden radyoterapiyle kurtuldu

\u0130ngiltere\u2019de Claude isimli 9 ya\u015f\u0131ndaki golden retriever cinsi k\u00f6pe\u011fin kanser sebebiyle beyninde t\u00fcm\u00f6r tespit edildi.\r\n\r\n,Sahipleri Anita ve Ian Greenfield, \u00e7ok sevdi\u011fi k\u00f6peklerinin tedavisi i\u00e7in her yola ba\u015fvurdu, sonunda radyoterapi yap\u0131lmas\u0131na karar verildi.\r\n\r\n,\u0130nsanlar i\u00e7in yap\u0131lan bu tedavi \u0130ngiltere\u2019de ilk kez bir hayvan i\u00e7in yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Ba\u015far\u0131l\u0131 bir radyoterapi sonunda veterinerler Claud\u2019la birlikte kutlama yapt\u0131.\r\n\r\n,Claud, ailenin k\u0131rsal Hadley b\u00f6lgesindeki evlerinde dinlenmeye \u00e7ekildi.