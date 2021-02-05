Hayvanlarla “tam zamanında” çekilmiş ilginç fotoğraflar

D\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir taraf\u0131ndan maharetli foto\u011fraf\u00e7\u0131lar taraf\u0131ndan \u00e7ekilen foto\u011fraflar birbirinden ilgin\u00e7. ,G\u00fczel bir foto\u011fraf i\u00e7in zamanlama \u00e7ok \u00f6nemlidir. ,Hayvanlarla \u00e7ekilen ve zamanlamayla ilgili m\u00fckemmel \u00f6rnekler sunan foto\u011fraflar\u0131 Bored Panda isimli internet sitesi derledi. ,Foto\u011fraflardan birinde k\u00f6pe\u011fin burnu sahibinin y\u00fcz\u00fcyle b\u00fct\u00fcnle\u015fmi\u015f g\u00f6r\u00fcn\u00fcrken di\u011ferinde de papa\u011fan, \u00f6n\u00fcnde durdu\u011fu kad\u0131nla birlikte enteresan bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc olu\u015fturuyor. ,Kald\u0131r\u0131mdaki basamak fark\u0131 sebebiyle sadece kafas\u0131 g\u00f6r\u00fcnen kedi de en \u00e7ok ilgi g\u00f6ren foto\u011fraflardan. ,Ekran arkas\u0131ndaki bir kedinin, foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u00e7eken ki\u015finin ekrandaki yans\u0131mas\u0131yla birle\u015fen g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc de dikkat \u00e7ekici. \r\n,.