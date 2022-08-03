13 BİN 500 TL VERİLECEK

''Geri d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcmde \u00e7ok farkl\u0131 bir ki\u015fi oldum. Tamamen yeni bir k\u00fclt\u00fcr \u00f6\u011frendim. \u00d6m\u00fcr boyu s\u00fcrd\u00fcrece\u011fim arkada\u015fl\u0131klar kurdum.'',Al\u0131nacak personelden beklentileri sadece misafirlere kitap satmas\u0131. \u00c7o\u011funlukla zengin tatilcilerin a\u011f\u0131rland\u0131\u011f\u0131 adada haberlerden uzak durmaya te\u015fvik ediliyor. ,Aranan personelin kitaplarla ilgili olmas\u0131, misafirlere ki\u015fisel kitap \u00f6nerilerinde bulunmas\u0131, giri\u015fken olmas\u0131 ve bu nedenle tercihen kitap satma ve yay\u0131mlama deneyimine sahip biri olmas\u0131 bekleniyor. ,Birle\u015fik Krall\u0131k merkezli bir \u015firket olan Ultimate Library'nin sat\u0131\u015f m\u00fcd\u00fcr\u00fc olan Alex McQueen, "Ba\u015fvuru sahibi orada bir ba\u015f\u0131na olacak, bu nedenle neredeyse her \u015feyi bizzat y\u00fcr\u00fctecek" dedi. The Observe\u2019ye yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada "Adan\u0131n d\u00fcnya g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fc \u015fu: Ayakkab\u0131 yok, haber yok. Misafirleri toprakla yeniden ba\u011flant\u0131 kurmaya te\u015fvik ediyorlar" dedi.,Elektronik cihazlar\u0131n yasak oldu\u011fu adada ayakkab\u0131 giymekle ilgili de \u015fa\u015f\u0131rt\u0131c\u0131 bir kural var. Bir y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fmeli eleman aranan adada i\u015fe al\u0131nacak elaman\u0131n ayakkab\u0131 giymemesi isteniyor. Personelin kumlar\u0131n \u00fczerinde yal\u0131nayak olarak kitabevini i\u015fletmesi, muhasebe ve stok y\u00f6netimi gibi i\u015flerle ilgilenmesi bekleniyor.,\u0130\u015fe al\u0131nan ki\u015finin konaklama ve yemek masraflar\u0131 kar\u015f\u0131lanacak. Bunun yan\u0131 s\u0131ra personele spor salonu, spa, su sporlar\u0131 ve dal\u0131\u015f gibi imkanlarda sunulacak. Personelin ayr\u0131ca \u00f6zel bir plaj\u0131 da olacak.,K\u0131sa bir s\u00fcre \u00f6nce burada kitap\u00e7\u0131 olarak alt\u0131 ayl\u0131k s\u00f6zle\u015fmeyi tamamlayan 27 ya\u015f\u0131ndaki Georgie Polhill, kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 en b\u00fcy\u00fck zorluklardan birinin hayat\u0131n yava\u015f temposuna al\u0131\u015fmak oldu\u011funu s\u00f6yledi. Polhill, "E\u011fer \u00e7ok fazla m\u00fccadele vermeye ve i\u015fleri halletmek i\u00e7in herkesi zorlamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rsan\u0131z kesinlikle k\u00fcplere binersiniz" dedi ve \u015funlar\u0131 da ekledi:,Maa\u015f ise ayda 750 dolar yakla\u015f\u0131k 13 bin 500 TL olarak belirlendi. Personeller kitaplarla ilgili at\u00f6lye veya dersler d\u00fczenlerse ekstra "hizmet \u00fccreti" kazanabilecek.,Okyanusun ortas\u0131ndaki Kunfunadhoo adas\u0131n\u0131n d\u00fcnya g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fc ''Ayakkab\u0131 yok, haber yok''. Bu ilgin\u00e7 adada 13 bin 500 TL\u2019ye \u00e7al\u0131\u015facak personel aran\u0131yor.