Hepimiz bilmeden yapıyoruz, hırsıza davetiye çıkarıyoruz! Dikkat, kapıyı 3 kere kilitleyenler tehlikede...

Tedbir zannediyoruz, hırsızlara kolaylık sağlıyoruz... Evlerde bulunan güvenlik önlemleri, en büyük korkularımızdan olan hırsızlığın önüne geçmek için alınıyor ancak ne kadar güvendeyiz? Çelik kapılar, güvenlik kameraları ve alarmlar teknolojinin de gelişmesi ile birlikte bizleri korumak için evlerimizde yerini alıyor ancak bunun yanında küçük güvenlik zafiyetleri de hırsızlara adeta davetiye çıkarıyor.