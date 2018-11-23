Hepimizin evinde var! Bunu da yaptılar...

Haks\u0131z fiyat art\u0131\u015f\u0131yla ilgili denetimler f\u0131rsat\u00e7\u0131lar\u0131 durdurmad\u0131. D\u00f6viz kuru nedeniyle eyl\u00fclde y\u00fczde 100 oran\u0131nda zamlanan tuvalet ka\u011f\u0131tlar\u0131n\u0131n fiyat\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc ama bu kez de rulosu geni\u015fledi, ka\u011f\u0131d\u0131 azald\u0131.\r\n,A\u011fustosta ya\u015fanan ekonomik dalgalanman\u0131n ard\u0131ndan d\u00f6viz y\u00fckselmi\u015f, \u00fcretici ve sat\u0131c\u0131lar da yaz ba\u015f\u0131ndan beri A\u2019dan Z\u2019ye bir\u00e7ok \u00fcr\u00fcne y\u00fczde 60\u2019a varan oranlarda zam yapm\u0131\u015ft\u0131. Fakat baz\u0131 uyan\u0131k sat\u0131c\u0131lar \u00fcr\u00fcnlere direk zam yapmak yerine gramaj\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrm\u00fc\u015f yani gramaj oyunuyla gizli zam uygulam\u0131\u015ft\u0131. Posta'dan H\u00fclya \u00c7aylak'\u0131n haberine g\u00f6re Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131 hemen devreye girerek, d\u00f6vizdeki oynakl\u0131\u011f\u0131 f\u0131rsat bilen \u00fcreticileri takibe alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n yetkilileri aylard\u0131r y\u00fczlerce \u00fcr\u00fcn\u00fc denetledi. Kas\u0131m itibar\u0131yla 366 firman\u0131n 6 bin 399 \u00fcr\u00fcn\u00fcnde haks\u0131z fiyat art\u0131\u015f\u0131 tespit edildi. Alo 175 t\u00fcketici ihbar hatt\u0131na gelen \u015fikayetler \u00fczerine haks\u0131z fiyat art\u0131\u015f\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 tespit edilen firmalara cezalar kesildi. Ancak bu durum f\u0131rsat\u00e7\u0131lar\u0131 durdurmad\u0131.\r\n\r\n,En \u00e7ok zamlanan \u00fcr\u00fcnlerden biri de tuvalet ka\u011f\u0131d\u0131yd\u0131. 32\u2019li tuvalet ka\u011f\u0131d\u0131n\u0131n fiyat\u0131 eyl\u00fclde 30 liradan 60 liraya kadar y\u00fckseldi. Bakanl\u0131\u011f\u0131n denetimleri sonucunda fiyatlar bir miktar d\u00fc\u015ft\u00fc ama bu kez tuvalet ka\u011f\u0131d\u0131n\u0131n i\u00e7indeki rulo geni\u015fledi. Rulonun i\u00e7 \u00e7ap\u0131 geni\u015fletilip daha az ka\u011f\u0131t sar\u0131larak t\u00fcketicinin bu kurnazl\u0131\u011f\u0131 fark etmesi engellendi.\r\n\r\n,Bu durumu fark ederek sosyal medya hesaplar\u0131nda payla\u015fan vatanda\u015flar, \u015fikayetlerini \u015f\u00f6yle dile getirdi: \u201cRulonun geni\u015fletildi\u011fini tesad\u00fcfen fark ettik. \u00d6nceden bo\u015f tuvalet ka\u011f\u0131d\u0131 rulolar\u0131ndan anas\u0131n\u0131f\u0131nda etkinlik yapard\u0131k. \r\n,Yap\u0131lan hileler bununla da bitmedi. Tuvalet ka\u011f\u0131tlar\u0131n\u0131n bir yapra\u011f\u0131n\u0131n eni ve boyu da k\u00fc\u00e7\u00fclt\u00fcld\u00fc. Normalde 10 cm olan tuvalet ka\u011f\u0131d\u0131n\u0131n eni, 9.5 cm\u2019e indirildi. ,B\u00f6ylece baz\u0131 \u00fcreticiler hem zam hem de gramaj oyunlar\u0131yla daha fazla k\u00e2ra ge\u00e7ti. ,Baz\u0131 tuvalet ka\u011f\u0131tlar\u0131n\u0131n gev\u015fek sar\u0131larak uzunlu\u011funun azalt\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bu y\u00fczden de \u00e7abuk bitti\u011fiyle ilgili \u015fikayetler geliyor.\r\n,Uzunlukta da ince bir ayar yap\u0131ld\u0131. 12.5 cm olan tuvalet ka\u011f\u0131d\u0131n\u0131n tek bir yapra\u011f\u0131n\u0131n uzunlu\u011fu 12.3 cm\u2019e d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc. \r\n,\u00c7ocuklar\u0131n eli i\u00e7ine giremezdi. \u015eimdi kollar\u0131na kadar giriyor. Ayr\u0131ca rulonun i\u00e7i geni\u015fledi\u011fi i\u00e7in ast\u0131\u011f\u0131m\u0131z yerden d\u00fc\u015f\u00fcyor.\u201d\r\n