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Türkiye Gazetesi

Hepsi kanseri tetikliyor, yerken bir daha düşünün

Hepsi kanseri tetikliyor, yerken bir daha düşünün

Kanser, ilk başlarda gözden kaçıyor ve birçok kişi hastalığın belirtilerini geç fark ediyor. Kanserli hücreler ne kadar uzun süre vücutta kalırsa tedaviye o kadar dirençli hale geliyor. Bu nedenle kanseri önlemek tedaviden daha önemli. Öte yandan kanseri önlemenin bilinen kesin bir yolu olmamasına rağmen bazı diyetler ve beslenme şekli kanser oluşumunu engelleyebiliyor. Uzmanlar ise artan kanser riski ile bağlantılı olan gıdalara karşı uyarıyor. İşte kanseri tetikleyen ve uzak durulması gereken besinler…

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