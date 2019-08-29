Hepsine çocuğu gibi bakıyor! Son halleri inanılmaz...

Ak\u0131n, her biri en az 55 y\u0131ll\u0131k vosvos otomobillerine rengarenk s\u00fcslemeler, tamir ve bak\u0131m yap\u0131yor.\r\n,Bursa\u2019n\u0131n Mudanya il\u00e7esinde ya\u015fayan Y\u00fcksel Ak\u0131n, klasik otomobil sevgisi ile il\u00e7ede ya\u015fayan vatanda\u015flar\u0131n ilgisini \u00e7ekiyor.\r\n,Klasik otomobil merak\u0131n\u0131n 30 y\u0131l \u00f6nce ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Y\u00fcksel Ak\u0131n, Hayalimde, k\u0131rm\u0131z\u0131 bir vosvos ald\u0131m.\r\n,Ama s\u00fcrekli ar\u0131za \u00e7\u0131kart\u0131yordu. Bu araban\u0131n alt\u0131ndan kalkamayaca\u011f\u0131m\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm. Ama daha sonra bende sevda haline geldi.\r\n,Bu otomobillerden vazge\u00e7mem. \u00c7ok ki\u015fi satmam i\u00e7in diretiyor ama asla satmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum\u201d dedi.\r\n,Klasik otmobillerini \u00e7ocu\u011fu gibi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yleyen Ak\u0131n, "Biri k\u0131z\u0131m, biri o\u011flum. Bir de k\u00fc\u00e7\u00fck o\u011flum var. \u0130sim takmad\u0131m.,4 tane vosvosum var. \u015eimdi 1963 model bir vosvos daha ald\u0131m. Onu toparlamak i\u00e7in u\u011fra\u015f\u0131yorum. Hurdalardan, \u00e7\u00f6plerden toplad\u0131\u011f\u0131m malzemelerle yap\u0131yorum s\u00fcslemelerini dedi.,Klasik otomobillerinin t\u00fcm tamir ve bak\u0131mlar\u0131n\u0131 kendisinin yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Ak\u0131n, Boyas\u0131 kaportas\u0131 b\u00fct\u00fcn tamirini kendim yap\u0131yorum.,Zevk al\u0131yorum bu i\u015ften. Asl\u0131nda marangozum. \u0130nsan sevince her \u015feyi yapabiliyor.,Bu otomobilleri seviyorsan, tamirinden anlayacaks\u0131n. Arabay\u0131 sevmelisin.,Yolda kalabilir, son model araba da kal\u0131yor. Ama bu arabalar tamire girdi\u011finde illaki \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor\u201d dedi,Vosvoslar\u0131n, vatanda\u015flar\u0131n ilgisini \u00e7ekti\u011fini ve g\u00fczel tepkiler ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Ak\u0131n, "Gelen tepkiler \u00e7ok g\u00fczel.,G\u00f6ren herkesin y\u00fcz\u00fc g\u00fcl\u00fcyor. \u00d6zellikle caddelerde gezerken k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuklar\u0131n ilgisi b\u00fcy\u00fck oluyor.,Ara\u00e7lar\u0131m\u0131 \u00f6lene kadar satmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum. \u00d6l\u00fcnce sevdiklerime ba\u011f\u0131\u015flamak istiyorum.