Her birinde 6 bin tahta parçası kullandı, birebir aynılarını yaptı

Kent merkezi Kad\u0131 Burhaneddin Mahallesinde ya\u015fayan 60 ya\u015f\u0131ndaki Nevzat Bulut, 2017 y\u0131l\u0131nda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u015f yerinden emekli oldu. ,Emekli olduktan sonra kendisine u\u011fra\u015f arayan Bulut, maket yapmaya karar verdi. ,Sivas\u2019ta yer alan tarihi binalar\u0131n maketlerini yapmaya karar veren Bulut, birbirinden g\u00fczel maketler ortaya \u00e7\u0131kard\u0131. ,\u00d6zellikle Sel\u00e7uklu eserlerinin birebir minyat\u00fcrlerini yapan Bulut, yapt\u0131\u011f\u0131 maketlere m\u00fczeyi and\u0131ran evinde g\u00f6z\u00fc gibi bak\u0131yor. ,\u015eimdiye kadar 5 yap\u0131n\u0131n maketini olu\u015fturan Nevzat Bulut, her bir makette yakla\u015f\u0131k 5-6 bin tahta par\u00e7as\u0131 kullan\u0131yor. ,Yapt\u0131\u011f\u0131 maketleri satmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnmedi\u011fini s\u00f6yleyen amat\u00f6r sanat\u00e7\u0131, Sivas\u2019\u0131n tan\u0131t\u0131m\u0131 i\u00e7in kullan\u0131laca\u011f\u0131 takdirde maketlerini hediye edebilece\u011fini dile getirdi.\r\n\r\n,Sivas\u2019\u0131n tarihi yap\u0131lar\u0131n\u0131n maketini yapan Nevzat Bulut, bir maketin yap\u0131m\u0131n\u0131n 2-3 ay s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek, \u201cMaketlerim tarihi Tren gar\u0131, 4 Eyl\u00fcl Kongre m\u00fczesi, tarihi Kale camii, tarihi Valilik binas\u0131 ve tarihi Jandarma binas\u0131. \u015eu anda 5 tane yapt\u0131m. S\u0131rada g\u00f6k medrese var \u015fimdi onun \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flayaca\u011f\u0131m. Bir maket yakla\u015f\u0131k 2-3 ay s\u00fcrer \u00e7\u00fcnk\u00fc her birinde 5-6 bin par\u00e7a a\u011fa\u00e7 var. Bunlar\u0131 tek tek kesiyorum, \u00f6l\u00e7\u00fclendiriyorum, yap\u0131\u015ft\u0131r\u0131yorum, z\u0131mparas\u0131 verni\u011fi derken 2-3 ay s\u00fcr\u00fcyor bir tanesi. \u00c7ifte Minare, Buruciye Medresesi de olmak \u00fczere Sivas\u2019taki tarihi eserlerin tek tek b\u00f6yle maketlerini yapaca\u011f\u0131m. Almak isteyen olursa tek tek de\u011fil de toplu halde Sivas dernekleri ve Sivas\u2019\u0131n tan\u0131t\u0131m\u0131 ama\u00e7l\u0131 al\u0131n\u0131rsa o zaman satar\u0131m. Eve gelenler buray\u0131 g\u00f6rd\u00fcklerinde sanki bir m\u00fczeye gelmi\u015f gibi hissediyoruz diyorlar herkes be\u011feniyor bende memnun oluyorum\u2019\u2019 \u015feklinde konu\u015ftu.