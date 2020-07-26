Her gün 4 ton parasını dezenfekte ediyor!

Gaziantep para koleksiyonu sahibi Esat Kaplan her g\u00fcn 4 tona yak\u0131n paras\u0131n\u0131 dezenfekte ediyor.,D\u00fcnyan\u0131n bir \u00e7ok \u00fclkesinden binlerce tarihi paray\u0131 koleksiyonunda bulunduran Devri Alem Para koleksiyonu sahibi Esat Kaplan, metal ve ka\u011f\u0131t paralar\u0131n\u0131 her g\u00fcn temizliyor. ,Korona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131ndan dolay\u0131 dezenfekte i\u015flemleri i\u00e7in tonlarca metal paray\u0131 su ve sabunla temizleyen Kaplan, vatanda\u015flar\u0131n g\u00f6n\u00fcl rahatl\u0131\u011f\u0131yla koleksiyonu gezebilece\u011fini s\u00f6yledi. ,Para Koleksiyoneri Esat Kaplan yakla\u015f\u0131k 4 ton paray\u0131 her g\u00fcn dezenfekte etti\u011fini belirterek, \u201cKoleksiyonumdaki para 4 tona yakla\u015ft\u0131. ,Tabi vatanda\u015flar gelip bu paralar\u0131 gezerek inceliyor. Ancak korona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeniyle i\u015flerimizde d\u00fc\u015f\u00fc\u015f var. birde kendimizce e\u015fimle beraber her g\u00fcn bu paralar\u0131 dezenfekte ediyoruz. \u00d6nce metal paralar\u0131 bir kab\u0131n i\u00e7ine koyarak su ve sabunla temizliyoruz kuruduktan sonra tekrar kavanozlara koyarak yerine koyuyoruz. ,Ka\u011f\u0131t paralar\u0131 da tek tek kavanozlardan \u00e7\u0131kartarak temizliyoruz. Vatanda\u015flar g\u00f6n\u00fcl rahatl\u0131\u011f\u0131yla koleksiyonumuzu gezebilir\u201d diye konu\u015ftu.,