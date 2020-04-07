Her gün binlerce turisti ağırlardı, şimdi boş kaldı!

Her g\u00fcn binlerce turisti a\u011f\u0131rlayan tarihi mekan \u015fimdi bo\u015f kald\u0131! \u0130\u015fte detaylar...,Kars\u2019\u0131n \u00f6nemli turizm merkezlerinden birisi olan, her g\u00fcn binlerce yerli ve yabanc\u0131 turisti a\u011f\u0131rlayan tarihi b\u00f6lge bo\u015f kald\u0131.,Kars Kalesi, Harakani K\u00fclliyesi, Evliya Cami, Ulu Cami, Havariler Kilisesi, Ta\u015f K\u00f6pr\u00fc ve Tarihi Hamamlar\u0131n bulundu\u011fu Kalei\u00e7i Mahallesi sessizli\u011fe b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. K\u00fclt\u00fcr ve inan\u00e7 turizminin en \u00f6nemli yerlerinden birisi olan b\u00f6lge koronavir\u00fcs (Covid-19) tedbirleri kapsam\u0131nda al\u0131nan \u00f6nlemlerden dolay\u0131 i\u015f yerlerinin kapanmas\u0131 ve 65 ve 20 ya\u015f vatanda\u015flar\u0131n soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 ile \u2018evdekal\u2019 slogan\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde insanlar\u0131n soka\u011fa \u00e7\u0131kmamas\u0131yla sessizli\u011fe b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.,Yurt d\u0131\u015f\u0131 yasa\u011f\u0131, illerden ile ge\u00e7me yasaklar\u0131yla yabanc\u0131 ve yerli turistlerinde b\u00f6lgeye gelmemesi sessizli\u011fin en \u00f6nemli etkenlerinden birisi oldu.,Kars\u2019a Do\u011fu Ekspresi, hava yolu ve tur operat\u00f6rleri arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla gelen binlerce yerli ile yabanc\u0131 turistlerin g\u00fcn\u00fc birlik ziyaret etti\u011fi tarihi b\u00f6lge, sadece evlerinden ihtiya\u00e7lar\u0131 i\u00e7in \u00e7\u0131kan vatanda\u015flar\u0131n ge\u00e7i\u015f g\u00fczergah\u0131 oldu. (\u0130HA)