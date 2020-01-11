Her gün yarım saatini ayırıyor, yılda 120 bin TL kazanıyor

2015 y\u0131l\u0131nda F\u0131rat \u00dcniversitesi Makine Resim Meslek Y\u00fcksekokulundan mezun olan 28 ya\u015f\u0131ndaki Habip Akipek, 4 y\u0131l \u00f6nce arkada\u015flar\u0131n\u0131n tavsiyesi ile 300 bin solucana 30 bin TL yat\u0131rarak g\u00fcbre \u00fcretmeye ba\u015flad\u0131. ,\u0130ki kapal\u0131 alanda toplamada 6 \u00f6bek solucan\u0131m var. Bana y\u0131ll\u0131k 25-30 ton aral\u0131\u011f\u0131nda g\u00fcbre b\u0131rak\u0131yor. Senelik 120 bin TL gibi bir kazan\u00e7 elde ediyorum. Solucan g\u00fcbresi b\u00fcy\u00fck ba\u015f hayvan g\u00fcbresi kullanarak elde edilir. Solucanlar\u0131n kendi i\u00e7erisinde bulundu\u011fu solem s\u0131v\u0131s\u0131 ile kar\u0131\u015ft\u0131rarak d\u0131\u015fk\u0131 yolu ile att\u0131\u011f\u0131 g\u00fcbreye solucan g\u00fcbresi denir" dedi.,Solucanlara belirli bir mama vermemiz laz\u0131m. K\u0131\u015f\u0131n ise 3 g\u00fcnde bir solucanlar\u0131 beslememiz ve sulamam\u0131z laz\u0131m. Taban g\u00fcbresini \u00e7ift\u00e7ilerimize veriyoruz., Ekim, Kas\u0131m, Aral\u0131k aylar\u0131nda verilir. Sezon boyunca bunlar\u0131 biriktirip bu aylarda veriyoruz" ifadelerini kulland\u0131. (\u0130HA),Hi\u00e7bir destek almayan ve kendi imkanlar\u0131 ile i\u015fini geli\u015ftiren gen\u00e7 giri\u015fimci, 200 metre karelik kapal\u0131 alan tesisinde solucan say\u0131s\u0131n\u0131 4,5 milyona y\u00fckseltti. ,Solucanlar\u0131 meyve, sebze, yumurta kabu\u011fu gibi at\u0131klar ile besledi\u011fini de an\u0131msatan Akipek, "Direk \u00f6beklerin \u00fczerine de\u011fil de fermente ederek bu meyve ve sebze art\u0131klar\u0131n\u0131 verirsek daha faydal\u0131 olur.,Bir arkada\u015f\u0131n\u0131n tavsiyesi ile bu i\u015fe ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Habip Akipek \u201cBu sekt\u00f6rde 4 y\u0131ld\u0131r \u00e7al\u0131\u015fmaktay\u0131m. Tek i\u015f olarak bu i\u015fle u\u011fra\u015f\u0131yorum. 4 y\u0131l \u00f6nce 30 bin TL'lik bir yar\u0131mla yakla\u015f\u0131k 300 bin solucan alarak ba\u015flad\u0131m. \u015euan ki solucan mevcudu 4,5 milyondur.,Solucan g\u00fcbresi yaz ve k\u0131\u015f aylar\u0131nda ciddi bir bak\u0131m istiyor. G\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc gibi bir i\u015f de\u011fil baya\u011f\u0131 bir zorlu\u011fu var. Yaz aylar\u0131nda g\u00fcnl\u00fck gelmemiz laz\u0131m ne miktarlar\u0131n\u0131 ayarlamamam\u0131z laz\u0131m. ,Solucan say\u0131s\u0131n\u0131n artmas\u0131 ile birlikte yalda 30 ton g\u00fcbre \u00fcreten Akipek, ayl\u0131k ortalama 10 bin TL y\u0131lda ise 120 bin TL kazanmaya ba\u015flad\u0131. Yaz\u0131n her g\u00fcn, k\u0131\u015f\u0131n ise 2-3 g\u00fcnde bir yar\u0131m saatini ay\u0131ran gen\u00e7 giri\u015fimci, solucanlar\u0131 sebze, meyve at\u0131klar\u0131 ve yumurta kabu\u011fu ile besledi\u011fini aktard\u0131.,Her g\u00fcn yar\u0131m saatini ay\u0131r\u0131yor, y\u0131lda 120 bin TL kazan\u0131yor... \u0130\u015fte detaylar