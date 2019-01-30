Her sabah poğaça ve simit tüketenler dikkat!

Uzman Diyetisyen \u015eebnem Kand\u0131ral\u0131 Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u201cRafine (i\u015flenmi\u015f) veya basit karbonhidratlar; kepek, lif ve besin \u00f6\u011felerinden ayr\u0131lm\u0131\u015f \u015fekerler ve rafine tah\u0131llard\u0131r. Bunlar aras\u0131nda beyaz ekmek, pizza hamuru, makarna, hamur i\u015fleri (simit, po\u011fa\u00e7a, a\u00e7ma vb.), beyaz un, beyaz pirin\u00e7 ve bir\u00e7ok kahvalt\u0131l\u0131k gevrek yer almaktad\u0131r. ,Besin de\u011ferleri \u00e7ok azd\u0131r, bo\u015fa al\u0131nan kalorilerdir ve m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funca ka\u00e7\u0131n\u0131lmal\u0131d\u0131r. Basit\/rafine karbonhidratlar i\u015ftah hormonlar\u0131n\u0131 etkileyerek obeziteye sebep olur. ,H\u0131zla sindirilirler, y\u00fcksek glisemik indeks ve y\u00fckleri kan \u015fekeri seviyelerinde sa\u011fl\u0131ks\u0131z ini\u015f \u00e7\u0131k\u0131\u015flara ve s\u00fcrekli yorgunlu\u011fa neden olur. Rafine karbonhidratlar yedi\u011finizde, kan dola\u015f\u0131m\u0131n\u0131z \u015fekerle dolar ve bu da \u015fekerin kan\u0131n\u0131zdan temizlenmesi i\u00e7in pankreastan ekstra ins\u00fclin sal\u0131n\u0131m\u0131n\u0131 tetikler. ,V\u00fccudunuz hemen ihtiya\u00e7 duydu\u011fu \u015fekeri kullan\u0131r ve bir miktar\u0131 ins\u00fclin yard\u0131m\u0131 ile karaci\u011ferinizde ve kaslar\u0131n\u0131zda glikojen olarak depolar, fazlas\u0131 ise ya\u011f olarak depolan\u0131r. T\u00fcm bu ins\u00fclin, bir yemek sonras\u0131, genellikle daha \u015fekerli karbonhidratlar istememize ve a\u00e7l\u0131k hissine sebep olur. Bu durum a\u015f\u0131r\u0131 yememize, kilo almam\u0131za, trigliserid seviyelerinin y\u00fckselmesine ve zamanla ins\u00fclin direnci ile Tip 2 diyabet riski geli\u015fmesiyle sonu\u00e7lan\u0131r\u201d dedi. \r\n,Rafine karbonhidrat ve \u015fekerin y\u00fcksek diyetlerle beraberinde y\u00fcksek tansiyon, kalp hastal\u0131\u011f\u0131, obezite, hiperaktivite, duygu durum bozukluklar\u0131 ile ba\u011flant\u0131l\u0131 oldu\u011funu ifade eden Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u201cKar\u0131n ya\u011f\u0131n\u0131n fazlal\u0131\u011f\u0131, abdominal organlar\u0131 ve karaci\u011feri \u00e7evreler, ins\u00fclin direnciyle ve diyabet riskiyle yak\u0131ndan ili\u015fkilidir. ,Uzman Diyetisyen \u015eebnem Kand\u0131ral\u0131 Y\u0131ld\u0131r\u0131m, sabah\u0131n erken saatlerinde t\u00fcketilen simit, po\u011fa\u00e7a gibi yiyeceklerin sa\u011fl\u0131\u011fa etkileri hakk\u0131nda bilgi verdi. \r\n,\u015eekerli\/hamur i\u015fi yiyecekleri kesmek, daha ince bir bel \u00e7evresi yan\u0131 s\u0131ra daha d\u00fc\u015f\u00fck diyabet riski anlam\u0131na gelmektedir. \u00c7ok fazla basit karbonhidrat(\u015feker) al\u0131m\u0131 damarlarda inflamasyona (iltihaplanma) neden olur, arter duvarlara kadar zarar verebilmektedir. Arterler, kalbe oksijen bak\u0131m\u0131ndan zengin kan\u0131 ta\u015f\u0131rlar. \u0130nflamasyon (ltihaplanma) koroner arter daralmas\u0131 i\u00e7in bir risk fakt\u00f6r\u00fcd\u00fcr, bu da kan\u0131n kalbinize ula\u015fmas\u0131n\u0131 zorla\u015ft\u0131r\u0131r\u201d diye konu\u015ftu. \r\n,Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalarda \u00e7ok y\u00fcksek oranda rafine \u00fcr\u00fcn yiyen bireylerin en az yiyenlere k\u0131yasla kalp hastal\u0131\u011f\u0131na yakalanma risklerinin 2-3 kat daha y\u00fcksek oldu\u011funu kaydeden Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u201c\u015eeker baz\u0131 insanlar i\u00e7in ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131k da yapabilmektedir. E\u011flence ama\u00e7l\u0131 al\u0131nan uyu\u015fturuculara benzer \u015fekilde, \u015feker beyinin dopamin sal\u0131n\u0131m\u0131na neden olur, ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011fa e\u011filimli insanlar i\u00e7in \u015feker olduk\u00e7a ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131k yapabilmektedir. ,Rafine\/i\u015flenmi\u015f karbonhidratlar ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemi ve kanser h\u00fccreleri i\u00e7inde risk fakt\u00f6r\u00fcd\u00fcr. Sitokinler, ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini d\u00fczenleyen ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sisteminin hormon benzeri kimyasallar\u0131d\u0131r. \u0130yi bakterilerin say\u0131s\u0131n\u0131 art\u0131rarak ve sitokin \u00fcretimini d\u00fczenleyerek, ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemimizin en iyi \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 sa\u011flar\u0131z, fakat basit rafine edilmi\u015f karbonhidratlar, kandida gibi k\u00f6t\u00fc bakterilerin geli\u015fimini destekler, sitokinlerin normal i\u015fleyi\u015fini engeller ve kanser h\u00fccrelerini besler ve metastaza neden olur\u201d a\u00e7\u0131klamalar\u0131nda bulundu.