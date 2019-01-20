Her sabah yiyoruz ama bu etkisini bilmiyoruz...

Yumurtan\u0131n anne s\u00fct\u00fcnden sonra insan\u0131n ihtiyac\u0131 olan hemen hemen t\u00fcm besin \u00f6\u011felerini i\u00e7erdi\u011fini belirten Diyetisyen Sibel Mumcu, \u201cYumurtan\u0131n i\u00e7inde bulunan kolin, beyin fonksiyonlar\u0131n\u0131n yerine getirilmesinde \u00f6nemli rol al\u0131rken, B2 vitamini deri ve g\u00f6z sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in olduk\u00e7a faydal\u0131. Yumurta ayr\u0131ca yaralar\u0131n iyile\u015fmesinde de olduk\u00e7a \u00f6nemli\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.,Y\u00fcksek besleyici de\u011ferine sahip olan yumurta, kolay ula\u015f\u0131labilen, ekonomik, kolay haz\u0131rlanan ve lezzetli bir besindir.,Yumurtan\u0131n biyolojik de\u011feri y\u00fcksek bir besin oldu\u011funu ve tamam\u0131na yak\u0131n\u0131n v\u00fccut taraf\u0131ndan kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u00f6rnek protein kayna\u011f\u0131 olarak g\u00f6sterildi\u011fini belirten Diyetisyen Sibel Mumcu, \u201cBir yumurtada yakla\u015f\u0131k 6 gram protein, 6 gram ya\u011f ve az miktarda karbonhidrat bulunur. \u0130\u00e7erdi\u011fi demir, A vitamini ve baz\u0131 B vitaminleri ile besleyici bir g\u0131dad\u0131r. Yumurta her ya\u015f grubunda \u00f6zellikle b\u00fcy\u00fcme ve geli\u015fme \u00e7a\u011f\u0131ndaki \u00e7ocuklar\u0131n beslenmesinde yer almal\u0131\u201d dedi.,T\u00fcm hayvansal besinler gibi yumurtan\u0131n da ya\u011f ve kolesterol i\u00e7erdi\u011fini belirten Sibel Mumcu, \u201cYumurta sar\u0131s\u0131nda yo\u011funla\u015fan bu ya\u011flar\u0131n y\u00fczde 33\u2019\u00fc doymu\u015f, y\u00fczde 16\u2019s\u0131 \u00e7oklu doymam\u0131\u015f ve kalan\u0131 tekli doymam\u0131\u015f ya\u011f asitlerinden olu\u015fur. Kolesterol i\u00e7ermesine ra\u011fmen doymam\u0131\u015f ya\u011f asitleri y\u00fcksek ve lesitin i\u00e7erdi\u011fi i\u00e7in yumurta sar\u0131s\u0131n\u0131n kolesterol y\u00fckseltici etkisi ya\u011fl\u0131 et ve s\u00fct \u00fcr\u00fcnlerine nazaran d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fcr\u201d diye konu\u015ftu.,Diyetisyen Sibel Mumcu, yumurta kullan\u0131larak yap\u0131lan \u00e7o\u011fu yiyece\u011fin k\u0131sa s\u00fcrede haz\u0131rlanabilece\u011fini ve zahmetsiz oldu\u011funu belirterek \u201cYumurta; kahvalt\u0131da ha\u015flanm\u0131\u015f, rafadan, omlet gibi tariflerle; ak\u015fam yemeklerinde ise soslarda, k\u00f6ftelerde ve baz\u0131 \u00e7orbalarda kullan\u0131larak t\u00fcketilebilir. S\u0131kl\u0131kla t\u00fcketilmesi \u00f6nerilen yumurtada bolca bulunan folat ve B12 vitaminleri; kan yap\u0131m\u0131nda, bili\u015fsel fonksiyonlarda etkili oluyor. Eksikli\u011finde ise kalp-damar hastal\u0131klar\u0131 riskini art\u0131r\u0131yor\u201d bilgilerini payla\u015ft\u0131.,Yumurtada bulunan \u00e7inkonun \u00e7ocuklar \u00fczerine etkisinden bahseden Diyetisyen Sibel Mumcu, \u201c\u00d6zellikle b\u00fcy\u00fcme-geli\u015fme, ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sitemi ve yara iyile\u015fmelerinde yumurta olduk\u00e7a \u00f6nemli\u201d uyar\u0131s\u0131nda bulundu. ,Diyetisyen Sibel Mumcu yumurtan\u0131n faydalar\u0131n\u0131 anlatt\u0131. \u00dcstelik bug\u00fcne dek duymad\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir faydas\u0131ndan bahsetti\u2026\r\n