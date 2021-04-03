Her yer baharı yaşarken onlar kışı yaşıyor!

T\u00fcm T\u00fcrkiye bahar\u0131 ya\u015farken onlar k\u0131\u015f\u0131 ya\u015f\u0131yor! Her yer beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc, vatanda\u015flar zor anlar ya\u015fad\u0131. \u0130\u015fte detaylar...,\u00dclke genelinde vatanda\u015flar, bahar\u0131n gelmesiyle beraber g\u00fcne\u015flenmenin keyfini \u00e7\u0131kart\u0131rken, \u015e\u0131rnak\u2019\u0131n Uludere il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Yemi\u015fli Mahallesinde etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 hayat\u0131 olumsuz etkiledi.,Bahar aylar\u0131nda etkisini s\u00fcrd\u00fcren kar \u00e7i\u00e7eklere zarar verirken, sabah saatlerinde yola \u00e7\u0131kan vatanda\u015flar ara\u00e7larla seyir halinde iken zor anlar ya\u015fad\u0131. ,Beyaza b\u00fcr\u00fcnen il\u00e7ede kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015ftu.,KAYNAK: \u0130HA