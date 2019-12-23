Her yer beyaza büründü!..

Denizli'nin y\u00fcksek kesimleri ile baz\u0131 il\u00e7eleri, ya\u011fan kar ile beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.\r\n,Kentte d\u00fcn gece etkili olan sa\u011fanak ya\u011fmur, sabah saatlerinde y\u00fcksek kesimlerde yerini kara b\u0131rakt\u0131.\r\n,Kentin en y\u00fcksek kesimlerinden Ba\u011fba\u015f\u0131 Yaylas\u0131 ile Tavas il\u00e7esinde kar s\u00fcrprizi ya\u015fand\u0131.\r\n,Tavas Aydogdu Mahallesi, ya\u011fan karla beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.\r\n,Kar s\u00fcrprizinin tad\u0131n\u0131 en \u00e7ok \u00e7\u0131karanlar ise \u00e7ocuklar oldu.\r\n,,Mevsimin ilk kar\u0131n\u0131 alan Ba\u011fba\u015f\u0131 Yaylas\u0131, beyaz \u00f6rt\u00fcs\u00fc ile mest etti.\r\n,Denizli\u2019nin en g\u00f6zde turizm mekanlar\u0131ndan birisi olan 1500 rak\u0131ml\u0131 Denizli Teleferik ve Ba\u011fba\u015f\u0131 Yaylas\u0131 ya\u011fan yo\u011fun karla beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. ,Denizlililerin sosyal ya\u015fant\u0131lar\u0131n\u0131 daha da zenginle\u015ftirip, do\u011fa ile i\u00e7 i\u00e7e vakit ge\u00e7irmelerini sa\u011flamak amac\u0131 ile Denizli B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesinin hayata ge\u00e7irdi\u011fi Denizli Teleferik ve Ba\u011fba\u015f\u0131 Yaylas\u0131, mevsimin ilk kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131 ald\u0131. ,Hizmete a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ilk g\u00fcnden bu yana vatanda\u015flar\u0131n yo\u011fun ilgisi ile kar\u015f\u0131la\u015fan Denizli Teleferik ve Ba\u011fba\u015f\u0131 Yaylas\u0131, sabah\u0131n erken saatlerinden itibaren etkisini g\u00f6steren kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ile birlikte beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. ,D\u00f6rt mevsim do\u011fan\u0131n farkl\u0131 tonlar\u0131n\u0131 i\u00e7eren g\u00fczelli\u011fiyle ziyaret\u00e7ilerini kendine hayran b\u0131rakan Denizli Teleferik ve Ba\u011fba\u015f\u0131 Yaylas\u0131 beyaz \u00f6rt\u00fcs\u00fc ile kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere sahne oldu.\r\n,Ya\u011fan kar ile birlikte \u015fiddetli esen r\u00fczgardan dolay\u0131 teleferik g\u00fcvenlik gerek\u00e7esi ile ge\u00e7ici s\u00fcreli\u011fine ula\u015f\u0131ma kapat\u0131ld\u0131. ,K\u00f6t\u00fc hava ko\u015fullar\u0131n\u0131n normale d\u00f6nmesi ile teleferi\u011fin tekrar hizmet verece\u011fi \u00f6\u011frenildi.